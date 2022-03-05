İzmir Meslekte Birlik Grubu, Kadın Mali Müşavirlerin Sorunlarını Dinledi

İzmir Meslekte Birlik Grubu, 2007 yılında kurulmuş olup Mali Müşavirlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir meslektaş örgütlenmesidir.

Vizyonları; Üyelerin mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi esas alan çalışmalar yapmak, paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, mesleki alanda söz sahibi ve lider bir sivil toplum örgütü olmaktır.

İzmir Meslekte Birlik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldız ve birlik yönetimdeki kadın mali müşavirler , 05.03.2022 tarihinde İsmira Otel’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili olarak Kadın Mali Müşavirlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışma ve farkındalık amaçlı etkinlik düzenledi.

Etkinliğin Modaratörlüğünü Mali Müşavir Figen YILDIRIM yaptı.

Başkan Şerif YILDIZ Kadın Mali Müşavirlerin meslek yaşamlarında ayrımcılığa maruz kalmadan eşit ücret,eşit haklarla çalışması gerektiğini vurguladı. Bu konu da İzmir Meslekte Birlik Grubu olarak her zaman Kadın Mali Müşavirlerin yanında olacaklarını belirtti.

Kadınlar günü etkinliği olduğu için katılımcılara karanfil ve içinde kahve, fular,vb. çeşitli hediyeler bulunan paket hediye edilerek Kadın Mali Müşavirlerin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Konuşmacı olarak; İzmir’in ilk Yeminli Mali Müşavirlerinden Gülay Sezen, Prof. Dr. Sevtap ÜNAL, Doç Dr. Zehra Nuray Nişancı katılmıştır.

Konuşmacı Gülay Sezen ; Atatürk’ün kadınlara verdiği haklardan bahsederek kadınlar ne kadar eğitimliyse toplumda o kadar gelişecektir dedi.

Mali Müşavir Kadınların kendilerini kişisel ve mesleki anlamda çok iyi geliştirmeleri ve donanım sahibi olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Bizler bilgimiz ve sorun çözme kabiliyetimizle kendi değerimizi artırmalıyız ve Erkek Mali Müşavirlerden bir adım önde olmalıyız” dedi.

Prof. Dr. Sevtap Ünal; Mali müşavirler mükelleflerinin sorunlarını değerlendirmek ,onların vergi dairesi ile ilgili sorunlarını çözmek ve çaresizliklerini giderip güven vermelerinin gerekliliğini anlatıp bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olunması ve erkek meslektaşların arasında fark yaratmaları hususlarını dile getirdi.

Etkinlikte söz alan kadın mali müşavirler , kadın olarak mükelleflerinden daha az para aldıklarını, çocuk iş aile yüklerinin erkek meslektaşlarına göre daha fazla olduğu, her ortama kolayca giremedikleri için erkek egemen olan iş hayatında yeni mükellefler kazanamadıklarını dile getirdiler .

Ayrıca her geçen gün değişen mevzuata ayak uydurmanın zorlaştığını Mali Müşavirler Odasının bu konulara ilişkin daha verimli çalışmasını gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı