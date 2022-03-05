İzmir Meslekte Birlik Üyesi Kadın Mali Müşavir

İzmir Meslekte Birlik Grubu tarafından Dünya Emekçi kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıda, kadın mali müşavirler, meslekte kadın olmak ve mesleğin geleceğini konuştular.

İzmir Meslekte Birlik Grubu tarafından düzenlenen ve kadın mali müşavirlerin ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle İzmir’de İsmira otelde sabah kahvaltısında bir araya geldiği toplantıda kadın mali müşavirlerin sorunları, çözüm önerileri, mesleğin geleceği gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıya Prof. Dr. Sevtap Ünal, Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı ve Yeminli Mali Müşavir Gülay Sezen konuşmacı olarak katılırken, İzmir Meslekte Birlik Başkanı Şerif Yıldız da kısa bir açılış konuşması yaparak ‘Bugün hem mesleki konularda hem de kadın meslektaşlarımızın sorunları noktasında bir farkındalık yaratmak, ayrıca kadının iş hayatında konumlanması ve gelecek planları ile ilgili olarak da değerli hocalarımızın bize aktaracakları bilgi birikimleri ve katkılarıyla bu günü daha özel ve anlamlı hale getirmek istedik. Başta hocalarımıza ve etkinliğimize katılan tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ederken, hepinize başarılar diliyor ve kadınlar gününüzü kutluyorum’’ dedi. İzmir Meslekte Birlik Grubu Başkanı Şerif Yıldız konuşmasının sonunda kırmızı karanfiller ve küçük hediyeler de dağıtarak katılımcıların kadınlar gününü tek tek kutladı.

Keyifli bir sohbet havasında geçen kahvaltıda, mali müşavir Figen Yıldırım moderatörlüğünde, kadın mali müşavirlerin karşılaştıkları mesleki zorluklar, sorunlar ve gelecek planlamaları ile ilgili soruları Prof. Dr. Sevtap Ünal, Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı ve Yeminli Mali Müşavir Gülay Sezen tarafından cevaplanırken konuşmacılar çözüm yollarını, önerilerini ve kendi deneyimlerini de paylaştılar.

Prof. Dr. Sevtap Ünal konuşmasında, Mali müşavirlerin, mükelleflerinin sorunlarını değerlendirmek, mesleki sorunlarını çözmek, çaresizliklerini giderip özellikle güvene dayanan bir iş ilişkisi geliştirmesinin gerekliliğinin altını çizerken, kadın mali müşavirlerin bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olma konusunda yeterliliklerine olan inancını dile getirerek ancak bu şekilde fark yaratabileceklerini vurguladı.

Konuşmasında Atatürk’ün kadınlara verdiği haklardan bahseden Gülay Sezen ‘kadınlar ne kadar eğitimliyse toplumda o kadar gelişecektir’ dedi. Sözlerine ‘Mali Müşavir Kadınların kendilerini kişisel ve mesleki anlamda çok iyi geliştirmeleri ve donanım sahibi olmaları gerekli’ şeklinde devam eden Sezen, “Bizler bilgimiz ve sorun çözme kabiliyetimizle kendi değerimizi artırmalıyız” dedi.

İzmir Meslekte Birlik Grubu tarafından Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle düzenlenen bu kahvaltı etkinliğinin önümüzdeki günlerde kadın meslektaşlarına yönelik düzenlenecek farklı etkinlikler ve eğitimlerin de ilk ayağı olduğu alınan bilgiler arasındaydı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı