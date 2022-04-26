İzmir Tango Festivaline Sayılı Günler Kaldı

5-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Tango Festivaline katılımlar başladı.

115 Karma Atölye İrfan Uğur ÜÇEL organizatörlüğünde düzenlenen festivale, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, İzmir ve Buenos Aires (Arjantin)’den 20 profesyonel dans gösterileri ve eğitimleri ile katılacaklar.

Festivalin Milonga müzikleri bir yabancı orkestra ve 5 Tango DJ tarafından icra edilecek.

Tango eğitmenlerinin, profesyonel dansçılarının ve tango severlerinin katılacağı 4 günlük festivalde; Türkiye’nin önde gelen Tango dansçıları gösteriler yapacaklar.

Atölyelerdeki toplamda 15 saat sürecek teknik çalışmalarda ise bilgilerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Festival süresince, Tango ayakkabı, giysi, aksesuar üretici ve satıcıları da ürünleri için stantlar açabilecekler.

Festival, 3 ayrı mekanda sürdürülecek.

Açılış, 5 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da organizatör okul 115 Karma Atölye’de açılış milongası ile gerçekleşecek.

Cuma ve Cumartesi Milongaları; Agora Mevkii’ndeki Tarihi Portekiz Sinagogu’nda akşam 20.00 da başlayacak ve ertesi gün sabah 04.00’de bitecekler. La Fortuna Tango Orchestra festivale Cumartesi akşamı canlı müziği ile katılacak.

8 Mayıs Pazar günü ise kapanış milongası 16.00’da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek. Bu milonga Homeros Vadisi’ndeki Selera Restaurant’ta gerçekleşecek.

Kimler Katılıyor?

Tango gösterileri yapacak çiftler;

Burak Özçelik ve Dilara Cekin, İbrahim Ertik ve Zeynep Kağanoğlu, Juan Cabral ve Ezgi Ömüriş, Koray Orbay ve Feyza Çelik Orbay, Macit Şirin ve Yağmur Pehlivanlı, Oğulcan Atasever ve Selin Topdağı, Mert Moran ve Dilara Zorlu, Sercan Yiğit ve Zeynep Aktar, Tolga Şahin ve Melike Karadağlı Şahin, Uğurcan Kılıç ve Beril Karaman

Orkestra ve Disk Jokeyler;

La Fortuna Tango Orchestra ve TDJ Cumhur Dilek, TDJ Figen Moran, TDJ “Go-Go”, TDJ Nilay Karasulu, TDJ Taha Kayalar olacaklar.

Gösterileri izlemek veva etkinlikleri katılmak isteyen tangoseverler, organizatör 115 Karma Atölyenin sosyal medya sayfalarından detaylı bilgi alıp, kayıtlarını yaptırabilirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı