İzmir Turizmi için tarihi toplantı…

Destination İzmir Lideri Bülent Tercan, 20-26 Haziran tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek ‘’Yedi Kiliseler Tıp Rotası Memleketler arası İzmir Toplantısı’nın kent turizmi için dönüm noktası olabileceğine dikkat çekti.

İzmir’in turizm mukadderatını değiştirecek derecede değerli bir toplantıya mesken sahipliği yapılacağını kaydeden Tercan, “İzmir maalesef elindeki turizm pahalarını verimli kullanamıyor, turizmde hak ettiği noktada değil. İzmir yalnızca doğal hoşlukları ile değil, tarihi bedelleri ile de inanç turizmi açısından güçlü potansiyele sahip. İnanç turizmi bugün getirisi en fazla olan bölümlerden birisi. Elimizdeki bahtı âlâ kullanmamız gerekiyor. Fırsat ayağımıza kadar geldi’ dedi.

Fırsat ayağımıza geldi

Pek çok ülkenin inanç turizmi ile iktisadını ayağa kaldırdığını hatırlatan Bülent Tercan, ‘Vatikan ,İsrail ve Suudi Arabistan inanç turizmi kapsamında her yıl milyonlarca turiste konut sahipliği yapıyor. İspanya ve Yunanistan bu pastadan hisse kapmağa çalışıyorlar. İnanç turizmi için o ülkeye, kente gelen turistler konaklama-ulaşım-yeme içme ve gibisi tüm yan dallar için de değerli kaynaklar yaratıyorlar. İzmir bu yarışta önlerde yer alabilir.’ Diye konuştu.

İzmir’in eşsiz tarihi zenginlikleri ile farklı din ve kültürlere hitap edebileceğini söyleyen Destination İzmir Lideri Tercan kelamlarını şöyle sürdürdü: ‘Katolik, Ortodoks , Protestan ,Musevi ,Müslüman turistlere başka farklı programlar sunabilecek ve her yıl milyonlarca turiste mesken sahipliği yapabilecek kapasiteye sahibiz. İzmir yanlışsız tanıtım stratejisi ile inanç turizminde talep patlaması yaşayabilir. O sebeple Anadolu’ ya yazılan yedi mektup-yedi kent cins rotasına ,Kültür ve inanç turizmine sahip çıkalım.

İnanç turizminin getirileri

Tutku Educational Travel tarafından 20 -26 haziran tarihleri ortasında düzenlenecek toplantıya ,İsviçre ,Guatemala ,Amerika, Kanada, Filistin, İsrail ,Peru ,İngiltere, Fransa,Güney Kore ve Ukrayna’dan iştirakçiler konuk olacaklar. Bunların ortasında üniversite profesörleri, çeşitli kilise /mega kilise yöneticileri, dini tipleri pazarlayan seyahat acentaları yetkilileri ve çeşitli basın mensupları olacaktır.

İnanç turizmi konukları kalıcı oluyorlar ve kişi başı harcamaları epey yüksek oluyor, Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı VİZYON 2023 Master planına uygun en değerli eser gamı İzmir’deki 7 Kiliseler ve Meryemana konutudur. Bu toplantı İzmir’in makus turizm bahtını niteliktedir.’

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı