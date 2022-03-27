İzmir’de birlik cemiyle nevruz kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın Bornova’da düzenlediği Nevruz kutlamalarına katıldı. Kökkılınç “Nevruz hoşgörü, birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi esasına dayanır” dedi. Nevruz Alevi-Bektaşi inancına göre kutsal kabul ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın Nevruz kutlamalarına katıldı. Bornova’daki kutlamada Nilay Kökkılınç’ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türk Tarih Kurumu’nun eski başkanı Yusuf Halaçoğlu, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı. Nevruz Hz. Ali’nin doğum günü olarak kabul ediliyor ve Alevi-Bektaşi inancına göre kutsal sayılıyor.

“Cemevlerimizin resmiyete kavuşacağı günlere az kaldı”

Milletvekili Özcan Purçu konuşmasında “Şimdiye dek kendi içimizde derdimizi , sorunlarımızı yaşadık. Artık bu sorunların devlet nizamında tanınacağı, ve Cemevlerimizin resmiyete kavuşacağı günlere az kaldı. Nevruz cemimiz hayırlı olsun” dedi.

Nilay Kökkılınç ise Başkan Tunç Soyer’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında Nevruz’un hoşgörü, birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi esasına dayandığını anımsattı. Hz. Ali’nin “Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz” öğüdüne atıfta bulunan Kökkılınç, “Gönüllerde kine, nefrete, şiddete ve ayrımcılığa yer olmamalı. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh” olmalı” diye konuştu. Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkanı Ali Aker açılış konuşmasında amaçlarının insanları ayrıştırmak değil aydınlatmak ve birleştirmek olduğunu vurguladı.

Nevruz kutlaması süt lokmasının da dağıtıldığı birlik cemi ile sürdü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı