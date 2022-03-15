İzmir’de Matematik Seferberliği ‘Matematik Öğretimi Çalıştayı’ ile başladı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında çalışmalarına başladı. Bu kapsamda düzenlenen ‘Matematik Öğretimi Çalıştayı’, İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştay, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Demokrasi Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Behsat Savaş, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla başladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Matematik Öğretimi Çalıştayı; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında tüm okul türlerinin içinde bulundukları koşulları daha da iyileştirmek adına matematik öğretimi alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde uygulama yeri bulabilecek strateji ve projelerin oluşturulması hedefleniyor. Çalıştay, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurum/okul türlerinde görev yapan idareci ve öğretmenlerin alan uzmanlığı bakış açısıyla İzmir’in eğitimine yön vermek için bir arada olmayı kapsıyor.

İzmir’de tüm eğitim paydaşları Milli Eğitim Bakanlığının öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda başlatılan “Matematik Seferberliği” ne yönelik yapılacak çalışmaları, ele alınacak projeleri görüşmek ve İzmir’de yol haritasını belirlemek için İzmir Atatürk Lisesinde bir araya geldi.

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan çalıştayın amaç ve içeriği ile ilgili bilgi verdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Behsat Savaş; Yaşamda disiplinler arası öğretilenlerin yeri çocuklara kazandırılabilirse eğitim adına her şeyin kolaylaşacağını ifade etti ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, bir matematik eğitimcisi olarak bu çalıştaya katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Matematik Öğretimi Çalıştayı ile Kelebek Etkisi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün imkanları ile dahil olduklarını belirtti. Yentür konuşmasını; “Bugün sunacağınız katkı, kelebek etkisi ile Türkiye’ye yayılacaktır.’’ sözleri ile bitirdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün matematik alanındaki çalışmalarına yön vermek ve çalışmaların sahiplenilmesi amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul/kurum matematik öğretmenleri, disiplinler arası çalışmaları destekleme amaçlı beden eğitimi, bilişim teknolojileri, edebiyat, müzik, Türkçe, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri olarak belirlendi. Masa konu başlıklarındaki alan uzmanları Matematik alanında doktora, yüksek lisans yapmış veya yenilikçi uygulamaları derslerinde uygulamış matematik öğretmenleri, alanında doktora ve yüksek lisans yapmış farklı branş öğretmenleri ile değerlendirildi. Her masada aynı zamanda ilçe zümre başkanları ve öğrenciler de hazır bulundu. İlk oturumda; Özel Yetenekli Bireyler İçin Matematik Öğretimi, Materyal Geliştirme, Matematikte Hikayeleştirme, Müzikle Matematik Öğretimi, Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi, Yaratıcı Drama ve Oyun Tabanlı Matematik Öğretimi, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Stratejiler ve Değerlendirme olmak üzere sekiz tema ele alındı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise katılımcılar çözüm önerileri ve projelerin belirlenmesi için görüş alışverişinde bulundu. Çalıştay; grup çalışmalarının sunumu ve değerlendirmesi ile sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı