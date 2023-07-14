İzmir'de rekor sıcaklıkta yoğun mesai

İzmir’de tarihi sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) – Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bahçelievler Mahallesi 494 Sokak’taki çalışmaları yerinde denetleyerek, yakıcı güneş altında ter döken ekiplere kolaylıklar diledi.

Emekleri ve döktükleri alınterleri için çalışanlara teşekkür eden Başkan Selvitopu, “Karabağlar’a hizmet etmek için önemli bir görev yürütüyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Kösen’in eşlik ettiği incelemede Başkan Selvitopu, bölgede ikamet eden ve işyerleri bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar ve esnafın taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Selvitopu, “Tüm gücümüzle sahada olmaya gayret ediyoruz. Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanımıza eşit hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Selvitopu, asfaltlama çalışmalarının belirlenen programa göre farklı mahallelerde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : İGFA