İzmir’in profesyonelleri için sürdürülebilirlik programı başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Profesyoneller için Sürdürülebilirlik Elçileri Programı’nın tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Soyer, “PROSEP, İzmir’in sürdürülebilir kalkınmadaki öncülüğünü daha da güçlendirecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de üretimde yeşil dönüşüm hedefiyle başlatılan Profesyonellere Yönelik Sürdürülebilirlik Elçileri Programı’nın (PROSEP) tanıtım toplantısına katıldı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlik Merkezi’nde (Tarihi Portekiz Sinagogu) düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bugün iş dünyasının profesyonelleri için Profesyonel Sürdürülebilirlik Elçileri Programı’na, kısa adıyla PROSEP’e başlıyoruz. Ege Genç İş İnsanları Derneği ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı birlikteliğiyle gerçekleşecek PROSEP, İzmir’in sürdürülebilir kalkınmadaki öncülüğünü daha da güçlendirecek” dedi.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Geçmiş Dönem Danışma Kurulu Başkanı ve Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.



“Sürdürülebilirlik karneleri detaylı karnelerle ortaya konacak”

PROSEP’in temel hedeflerinden birinin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na entegrasyonu sağlamak olduğunu belirten Başkan Soyer, “PROSEP ile bu uyum sürecinde yer alacak profesyonellere destek oluyoruz. Bu destek programı, sürdürülebilirlik konusunda yol almak isteyen işletmelere yönelik teorik yüz yüze eğitimler ve interaktif faaliyetlerden oluşuyor. PROSEP, ihtiyaç duyulan sektör deneyimine sahip uzman ve akademisyenler tarafından uygulanacak. Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek eğitimler doğrultusunda iş dünyasının, AB entegrasyonu yolunda sürdürülebilirlik karneleri detaylı raporlarla ortaya konacak” dedi.

“Bu yolculuk tüm insanlık için önemli ipuçları taşısın”

Pandemi ve iklim krizinin etkisiyle uluslararası toplumun hızla “dünya toplumuna” doğru evirildiğini vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu küresel değişim süreci hiç kuşkusuz kentlere yeni görevler yüklüyor. Savaşlar, göçler, iklim krizi gibi süreçler ve derin yoksulluk karşısında şehirlerin hızlı ve yenilikçi çözümler üretmesi gerekiyor. Bu durum, gezegenimizin geleceğini güvence altına almak için kentlerin değerini ve önemini daha da artırıyor. Üstelik kentler artık sınır aşan ilişkiler ve uluslararası ağlar oluşturuyor. Daha büyük sınırlar veya savaşlarla büyüme anlayışı yerini ortak geleceğe, iş birliğine ve paylaşıma dayalı kentler dünyasına bırakıyor. Refah, adalet ve doğayla uyum bu evrensel değişimin farklı ayakları. Birçok şehir bu üç konuda öncü projeler geliştiriyor. Örneğin biz İzmir’de döngüsel kültür ve döngüsel ekonomiden beslenen Cittaslow Metropol projesini uygulamaya başladık. İzmir için yürüttüğümüz çalışmaların tamamı, bu yepyeni şehircilik anlayışının parçaları. Bugün bizleri bir araya getiren Profesyonel Sürdürülebilirlik Elçileri Programı’nın bu hedefimize ulaşmamızda çok değerli sonuçlar üreteceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bu duygularla PROSEP’in ortak yürütücülüğünü yapan EGİAD’a, Hedefler için İş Dünyası Platformu’na ve İzmir Sürdürülebilirlik Kentsel Gelişim Ağı’ndaki çalışma arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu yolculuk sadece İzmir için değil tüm ülkemiz tüm insanlık için önemli ipuçları taşısın ve bu gelişimi hep beraber sürdürmeye devam edelim.”

“İzmir Büyükşehir Belediyemizle ortak değerlerde buluştuk”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de “EGİAD olarak sürdürülebilirlik konusunda tüm çabalarımızı işte bu çevreye inanç, insana ve geleceğe inanç hedefine odaklıyoruz. Konuyu düşündürebildiğimiz her bir iş insanı her bir kamu görevlisi her bir öğrenci ve öğretmen bizim için geleceğe yapılmış bir yatırımdır. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ile de ortak değerlerde buluştuk. PROSEP de tam olarak da bu inancı yaymak ve iş dünyasındaki zihniyeti değiştirmek için tasarlanmış bir program. Evet dokunduğumuz her profesyonele ve ulaşabildiğimiz her paydaş kuruma, konunun aslında ne kadar hayati olduğunu anlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Tunç Başkanımız var”

EGİAD Geçmiş Dönem Danışma Kurulu Başkanı ve Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ise “İzmirli olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Tunç Başkan ve bu konuya sahip çıkmış ilçe belediye başkanlarımız var” dedi. Şükrü Ünlütürk AB’nin yeşil mutabakatının bir büyüme stratejisi olduğunu vurgularken, iklim krizinin neden ve sonuçlarını içeren bir sunum da yaptı.

PROSEP nedir?

Sekreteryasını İzmir’in yürüttüğü, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı (İzmir SKGA) ve EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle yapılan PROSEP ile iş dünyasının Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına entegrasyonu ve sektöre öncülük edecek sürdürülebilirlik elçileri oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı