İzmirli depremzedelerin mağduriyeti Meclis’e taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen zelzelenin akabinde meskenleri yıkılan ve kentsel dönüşüm süreci ile birlikte mağduriyetler yaşamaya başlayan depremzedelerin yaşadıkları mağduriyeti ve taleplerini KİT Komisyonu’nda gündeme getirdi.

TOKİ Lideri Ömer Bulut ve yardımcılarının iştirakiyle TBMM’de gerçekleştirilen KİT Üst Komitesi toplantısında TOKİ önderliğinde yapılan zelzele konutlarını gündeme getiren Atila Sertel, “Vatandaşlarımız canlarını kaybetti, dişinden tırnağından artırarak aldıkları konutlarını kaybetti. Eşyaları, anıları moloz yığınları ortasında kaybolup gitti. Maddi ve manevi deri yaralar oluştu. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek denildi lakin atılan yanlış adımlar depremzedeleri bir sefer daha mağdur etti. Depremzedeler devletin şefkatli elini hissetmek istiyor. Onlar lütuf değil haklarını istiyor” dedi.

DOĞAL AFET VATANDAŞIN HATASI DEĞİLDİR

Sertel, kat sayısının ve konutlarının metrekaresinin düşürülmesi nedeniyle de konut sahiplerinin mağduriyet yaşayacağını lisana getirerek, şunları söyledi:

“110-150 metrekare ortasında olan dairelerin 75 ila 85 metrekareye düştü ve hangi katta, hangi cephede oturacağınız tekrar devletin çekeceği kuralara nazaran belirlenecek. Belediyenin verdiği imar ve devletin taban etüdü yapıp denetlediği bu binalardan vatandaş kat cephesine nazaran alın terleriyle aldıkları konutları üzerine hiç hak sav edemedikleri üzere kendi meskenlerini tekrar üstelik küçülmüş olarak satın alacaklar. Yani 150 metrekareden 85 metrekareye düşmüş olarak tekrar satın alacaklar. Doğal afet vatandaşın kabahati değildir. Beşerler evlatlarına miras, yatırım gayeyle konut, konut, dükkân almakla cürüm işlememiştir. Bu vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti’ne, devletine, belediyesine güvenerek borçlanarak başlarını sokacak bir konut almışlar. Yapılan bu uygulamalarda vatandaşlar suçluluk psikolojisi içerisinde, belirsizlik ve karamsarlık içerisinde bırakılmıştır. Yani ortada ruhsal bir sorun da yaşanmaktadır. Bu vatandaşlar geleceğine telaşla, kaygıyla bakmaktadır.”

BİR TARAFTA GÖKDELENLER ÖTEKİ TARAFA 5 KAT

İzmir’de sarsıntı anında 7 bina yıkıldığını, sonradan ağır hasarlı olan 41 binanın da eklenmesiyle şu an için yıkılan bina sayısının 48’e yükseldiğini aktaran Atila Sertel, sarsıntı öncesi 1+7, 1+8 kat olan binaların 5 kata indirilmesinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. 5 kat yapılacak binaların az ilerisinin gökdelenlerle çevrili olduğunu hatırlatan Sertel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzmir’de oturduğum ve o bölgeyi de çok yeterli bildiğim için, aslında o bölgede çok yüksek kat yapılmasının çok yanlışsız olmadığını ben de kabul ediyorum. 5 katı kabul ediyorum lakin o 5 kat diye verdiğiniz yerin az ötesinde 25 kat, 30 kat, 50 kat, 60 kat civarında ‘İzmir Yeni Kent İmar Planı’ ismi altında, bataklık bölgede çok yüksek binalar yükselmiştir. O bölgelerin hem sarsıntı neslinde olması hem de o bölgenin geçmişte sulak ve bataklık alan olması nedeniyle o bölgede şehircilik açısından da bana nazaran de bir katliam yaşanmaktadır ve bu katliam sürmektedir. Fakat vatandaşa gelince 5 kata indirdiğiniz yerde 25 katı, 30 katı çok rahatlıkla Etraf ve Şehircilik Bakanlığı imar müsaadesini vermiştir, vermektedir ve devam etmektedir. İzmir’e İstanbul’dan gelmiş çok ünlü inşaat firmaları buralarda kenti İstanbul’a benzetmek istemektedir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı