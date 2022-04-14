Büyükşehir tarafından İzmit’inde köy yollarında sürüş konforunu arttırmak için stabilize malzeme serimi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’in kırsal mahallelerinde yol konforu arttırılıyor. Köy yollarında yol konforunu arttırmak için stabilize malzeme serimi yapan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

GÜVERCİNLİK YOLU’NDA HEYELAN ÇALIŞMASI

İzmit Güvercinlik köyü ana yolunda yer altı suyu kaynaklı heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ana yolda heyelan tamirat çalışması yapıldı. Yapılan drenaj işlemi ile yoldaki heyelan riski önlendi ve toprak kayması meydana gelen kısım yapılan çalışma ile düzeltildi.

DURHASAN-UZUNBEY YOLUNDA STABİLİZE

İzmit Durhasan Köyü ile Kartepe Uzunbey Köyü arasında ulaşımın sağlandığı 3 kilometre uzunluktaki yolda stabilize malzeme serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki malzeme ocaklarından temin edilen stabilize malzeme köy yollarında kullanılıyor. Taş ve bağlayıcı malzemeden oluşan stabilize, Fen İşleri ekipleri tarafından greyder ile serildikten sonra silindirle sıkıştırılıyor. Yağışlı havalarda yolun çamur olmasını engelleyen stabilize malzeme, yolu sağlamlaştıran bir zemin malzemesi olma özelliği taşıyor.

KULFALLI’DA TAŞ DUVAR VE STABİLİZE

İzmit Kulfallı Köyünden Arızlı Üniversite yolu arasındaki yolda da kış şartları sebebiyle meydana gelen bozulmalar stabilize malzeme serimi ile düzeltildi. Kulfallı köyü içerisinde de taş duvar yapımı çalışmaları sürüyor. Yıllık yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında arazide görülen ihtiyaç, muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda ana yollar haricindeki vatandaşın arazisine veya tarlasına ulaşım sağladığı genelde yan yollarda stabilize malzeme kullanılıyor. Ana yolları asfalt ve beton yol olan köy yollarında ara yollarda stabilize malzeme kullanılıyor.