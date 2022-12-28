İzmitlilerin ev tekstilindeki yeni adresi şubeleşti

Üretime ve üreticiye her platformda desteğini sürdüren İzmit Belediyesinin öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, ev tekstili, tül, perde alanında hizmet verecek Çınar Home’un ilk şubesini açtı

KOCAELİ (İGFA) – Çınar Kadın Kooperatifi “Çınar Home”un ilk şubesi Mehmet Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Çınar Kadın Kooperatifi “Çınar Home” Şubesinin açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, Çınar Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kadriye Akçal ve çok sayıda üretici kadın katıldı.

Çınar Kadın Kooperatifi “Çınar Home” Şubesi Açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her açılışta mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Biliyoruz ki sosyal belediyecilik anlayışıyla insana dokunan çalışmalara imza atıyoruz. Dayanışma göstererek daha da büyüyoruz. Bugün daha da mutluyuz çünkü kadın öncelikli çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş oluyoruz” dedi.

Sadece 10 kadın ile kurulan ve kurulduğu günden bu yana gelişerek 85 kadına ulaşan Çınar Kadın Kooperatifi’nin şu anda ev dekorasyonu, ev tekstili, cam, seramik, giyim, organik gıda ürünleri ve çeyizlik ürün branşlarında kadınlara evlerinde çalışabilecekleri iş imkanı sunmaya devam ettiğini beliren Başkan Hürriyet, “Bugün Çınar Kadın Kooperatifimizin ilk şubesi olan Çınar Home Mağazamızı açıyoruz. Kadınları çalışma hayatına dâhil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik güçlenmelerine katkıda bulunmak gerçekten çok önemli” dedi.

Açılışta konuşan Çınar Kadın Kooperatifi kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Kadriye Akçal ise, her gün kadının öldürüldüğü Türkiye’de kadının ve kadının emeğini görünür kılmak en büyük hedefleri olduğunu belirterek teşekkür etti.

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