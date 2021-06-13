İZODER Başkanı Levent Gökçe: “Hava kirliliğinin azalmasında binalarda ısı yalıtımının önemli etkisi var”

‘5 Haziran Dünya Etraf Günü’ hasebiyle bir açıklama yapan İZODER Lideri Levent Gökçe, “Çevresel meselelerle çabada en faal uygulamalardan biri binalarda güç verimliliğini, yani ısı yalıtımı uygulamalarını artırmaktır. İstanbul’da son 5 yılda hava kirliliğinin azaldığının tespit edildiği araştırma sonuçları da, binalarda ısı yalıtımının kıymetini ortaya çıkardı” dedi.

Türkiye’deki binaların tümünün, daha az güç harcayan etraf dostu bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) İdare Heyeti Lideri Levent Gökçe, “2019 yılı Gelir ve Ömür Şartları Araştırması’nda, nüfusun yüzde 39,3’ünün konutunda yalıtımdan ötürü ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 26,1’inin de trafik yahut sanayinin neden olduğu hava kirliliği, etraf kirliliği yahut öbür çevresel sıkıntılarla karşılaştığı ortaya çıktı. Binalarımızı ısı yalıtımlı hale getirerek kışın ısıtma, yazın ise soğutma için harcanan güç tüketimini düşürebilir, böylelikle atmosfere yayılan sera gazı salımını da azaltmış oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan standart ısı yalıtımı uygulamaları, çevresel problemler ile gayrette en aktif uygulamalardan biridir” diye konuştu.

Isı yalıtımlı binaların sayısını artırarak, global ısınmaya karşı çabaya de katkı sağlamamanın mümkün olduğunu vurgulayan Levent Gökçe şunları söyledi: “Günümüzde ne kadar az fosil yakıt tüketirsek o düzeyde karbon salımını azaltır, hava kirliliği ve global ısınmaya karşı daha aktif rol alabiliriz. Gerçekten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, İstanbul’da son 5 yıldaki hava kirliliği oranı üzerine yapılan araştırmanın sonuçları da ısı yalıtımının değerini ortaya çıkardı. İstanbul’da son 5 yılda hava kirliliğinin yüzde 21 azaldığının tespit edildiği araştırmada; İstanbul’da ‘doğal gaz kullanımının artması’, ‘sanayi tesislerinde yapılan güzelleştirme çalışmaları’, ‘konutlarda ısı yalıtımının yapılması’, ‘çevreye daha az ziyan veren araçların oranının arttığı’ ve tüm bu faktörlerin hava kirliliğinin azaltılmasına olumlu istikamette tesir ettiği vurgulandı.”

Binalarımız etraf dostu olmalı

Türkiye’de bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanan yıllık güç ölçüsünün gelişmiş ülkelerin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Levent Gökçe, “Oysa gerek güç verimliliği gerekse global ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili gayelere ulaşmamız için daha kalın yalıtım materyali kullanarak verimlilik sağlamalıyız. Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U pahaları (ısıl geçirgenlik değeri) ile ülkemizde tavsiye edilen U bedellerini mukayese ettiğimizde, ülke olarak U kıymetlerimizin güzelleştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz. Türkiye’deki binaların tümünün, daha az güç harcayan etraf dostu bir yapıya kavuşması öncelikli amacımız olmalı” halinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı