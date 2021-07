Jack O’Connell, Colin Farrell ve Stephen Graham’ın rol aldığı The North Water’dan yeni görseller yayınladı

Türkiye’deki izleyicileriyle bu yılın sonunda BBC First ekranlarında buluşacak sinematik drama dizisi The North Water’dan çarpıcı yeni görseller yayınlandı. Güçlü takımıyla dikkatleri üzerine çeken üretimde, Patrick Sumner rolünde Jack O’Connell ve Henry Drax rolünde Colin Farrell karşımıza çıkıyor.

Türkiye’deki izleyicileriyle bu yılın sonunda BBC First ekranlarında buluşacak sinematik drama dizisi The North Water‘dan çarpıcı yeni görseller yayınlandı. Ünlü direktör Andrew Haigh tarafından ekranlara taşınan ve yönetilen The North Water, BBC için See-Saw Films ve Rhombus Media tarafından hayata geçirildi.

Güçlü takımıyla dikkatleri üzerine çeken üretimde, Patrick Sumner rolünde Jack O’Connell, Henry Drax rolünde Colin Farrell ve Kaptan Brownlee rolünde Stephen Graham ve Baxter rolünde Tom Courtenay karşımıza çıkıyor. Ayrıyeten Peter Mullan, Sam Spruell ve Roland Møller üzere isimler de takımda yer alıyor.

1850’lerin sonlarında Kuzey Kutbu’ndaki buz kütlelerinde geçen The North Water’ın çekimleri evvel Arktik’te, daha sonra ise Svalbard Takımadaları’nın kuzeyindeki donmuş denizleri üzere şiddetli lokasyonlarda tamamlandı. Oyuncu takımı ve üretim takımı, birinci kere bir drama imalinin çekiminin gerçekleştirildiğine inanılan en uzak nokta olan Pack Ice’a ulaşmak için 81 dereceye kadar kuzeye yelken açtılar.

Ian McGuire’ın beğenilen romanından uyarlanan beş kısımlık dizi, Kuzey Kutbu’na yapılan balina avcılığı sırasında gemi tabibi olarak vazife yapan eski bir ordu cerrahı olan Patrick Sumner’ın (O’Connell) kıssasını anlatıyor. Hekim çok geçmeden Drax (Farrell) ve mürettebat arkadaşlarının gaddarlığı ve yabanî bir tabiat gücü olan şiddetiyle karşılaşıyor. Keşif seyahatinin gerçek gayesi ortaya çıktıkça, iki adam ortasındaki çatışma patlak veriyor ve onları nispeten inançlı hissettirecek sağlam yerden ve uygarlığın inançlı demirlemelerinin çok ötesinde bir seyahate çıkarıyor.

BBC tarafından sipariş edilen The North Water (5×60′), See-Saw Films tarafından BBC için hazırlanmıştır ve Andrew Haigh tarafından uyarlanmış ve yönetilmiştir. Dizinin yapımcılığını Kate Ogborn üstlenmektedir. The North Water, Rhombus Medi ortak üretimdir ve BBC Studios tarafından memleketler arası olarak servis edilmektedir.

Türkiye’deki izleyiciler The Nort Water’ı bu yılın sonunda Digitürk ve Tivibu’da yer alan BBC First kanalından altyazı seçeneğiyle izleyebilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı