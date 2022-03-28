JETLEXA, APY Ventures’dan 200 bin dolar yatırım aldı!

Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi, veri odaklı sözleşme yönetim platformu JETLEXA’ya Bilişim Vadisi GSYF ile 200 bin dolar tohum yatırımı gerçekleştirdi.

Veriye dayalı sözleşme yönetim platformu JETLEXA, APY Ventures’tan 200 bin dolar tohum yatırımı aldı.

Bensu Aydın ve Emrullah Saruhan tarafından kurulan JETLEXA, şirketlerin sözleşme süreçlerini yöneten bir bulut hizmeti sunuyor. Veri odaklı sözleşme yaşam döngüsüyle çözümler sunan JETLEXA, müşterilerine finans ve zaman tasarrufu sağlayarak itibarlı sözleşme yönetim süreci sunmayı amaçlıyor.

Sözleşme belgelerinin depolandığı Google Drive veya OneDrive; sözleşme verilerinin yönetildiği Excel veya Sheet son olarak Gmail, CRM, E-imza gibi özel araçların iletişim kurmasını hedefleyen JETLEXA, sözleşme süreçlerini bulut ortamında bir araya getiriyor. Bu sayede anlık raporlama, süreç otomasyonu ve hatırlatma bildirimleriyle şirketlerin zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Tüm araçlarla entegre olabilen bir uygulama

Farklı iş süreçlerine sahip şirketlerin taleplerine bağlı geliştirilen maliyetli uygulamalar hem entegrasyon hem de maliyet problemlerine yol açıyor. Bu sorunların çözümüne odaklanan JETLEXA, tüm birimler ve şirket yapıları için ortak bir adaptasyon sağlıyor. Birçok farklı araçla entegre çalışabilen uygulama bulut modelinde şirketlere çözüm sunuyor.

Küçük, orta ve büyük şirketlere özel çözümler sunan uygulama bu anlamda sözleşme kullanan tüm kurumlara hizmet verebiliyor. Yalnızca 2021 yılında kurulan 111 binin üzerindeki şirkete bakıldığında çok geniş bir hedef kitleye hitap eden JETLEXA’nın ilk hedefi ise 5000 şirkete entegre olmak. JETLEXA’nın yurtdışında Ironcladapp, Contractbook gibi rakipleri bulunuyor. Rakiplerinden hızlı kurulum, uygun fiyatlandırma ve entegrasyon özellikleri konusunda farklılaşıyor.

Yeni yatırımları hakkında konuşan Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, “APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF ile şirketlerin hukuki süreçlerindeki en temel belge olan sözleşmelere odaklanmış ve bu alanda teknoloji geliştiren JETLEXA’nın tohum yatırımcısı olduk. Bu yatırımın JETLEXA’nın başta Türkiye ardından global operasyonlarına büyük bir adım getireceği inancındayız. Sadece maddi değil birçok alanda kendilerini destekleyecek olacağımız için heyecanlıyız.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı