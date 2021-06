Jonas Blue & LÉON, J.Cole, Eminem ve Metronomy’den havadisler!

Jonas Blue & LÉON – Hear Me Say

Albüm satışları milyonlara ulaşan başarılı üretimci Jonas Blue ve isveçli Pop sanatkarı Léon “Hear Me Say”i yayımladı. Heyacan dolu melodilileriyle dünyanın dört bir yanında dinlenecek dans hiti “Hear Me Say”, ister gece kulübünde ister konutunuzda olun, size sevinç katacak!

J.Cole – The Off-Season

J. Cole, 2021’nin en uygun çıkışlarından birini yapan son albümü “The Off-Season” ile dijital platformlarda süper bir muvaffakiyet yakaladı. Her müziğiyle Hot 100 müzik listesine ulaşan albüm birebir vakitte birinci 40’a da girdi. Bu haftanın Top 100 listesinin birinci 10’unda 4 müziği bulunan albümle J. Cole, daha evvel çok az müzisyenin elde ettiği bir muvaffakiyete imza attı.

Eminem – Killer

Eminem, Cordae ve Jack Harlow ile bir ortaya geldiği yeni remix’i “Killer”ı yayımladı. “Music To Be Murdered By” albümündeki kesimin yeni bir sürümü olan “Killer” Eminem’den yeni bir dörtlük de içeriyor. Mesleği boyunca dünya çapında albümleri 130 milyondan, single’ları 389 milyondan fazla satan başarılı sanatkarın en son albümü “Music To Be Murdered By” 17 Ocak 2020’de piyasaya sürülmüş ve 279.000’den fazla satarak Billboard Top 200 listesinde 1 numaraya çıkarak sanatkarın dokuzuncu stüdyo albümü olmuştu.

Metronomy – The English Riviera (2021 Band Remixes EP)

Metronomy küme üyeleri “The English Riviera” albümlerinin 10. yıldönümü gururuna remix modüllerden oluşan yesyeni EP’lerini duyurdu. Küme üyeleri 2011 yılında g mesleklerini farklı bir boyuta getiren albümden favori müziklerini seçerek kendi eşsiz yorumlarını kattılar. The English Riviera remix albümünün kapağı kümenin solisti Joe Mount’ın portrelerinden oluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı