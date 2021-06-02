Joom, Satıcıları Küresel Satışlarına Katılmaya Teşvik Ediyor

Satıcıların eserlerini dünya çapında satmalarına yardımcı olan global bir pazar yeri olan Joom, 2021’de 5. yıldönümünü kutluyor. Joom, dünya çapındaki yeni kitleleri keşfetmek ve herkesi bir sonraki satış kampanyasına katılmaya davet etmek için doğum günü indirimi yapacağını duyurdu.

Bir bakışta Joom

global bir taşınabilir pazar yeri olan Joom, Joom 21 lisanı destekliyor. Yaklaşık 200 ülkede 10 milyon eşsiz eser sunan şirketin, süreçlerinin 95’i taşınabilir uygulama aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, Joom, satıcıların büsbütün yeni bir taşınabilir kitleyi hedeflemesini ve ulaşmasını sağlıyor.

Letonya’nın Riga kentinde 2016 yılında kurulan Joom, 2018 yılında Sensor Tower’a nazaran Avrupa’da en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu. Şirket, 5 yıldan kısa bir müddette dünya çapında 400 milyondan fazla indirme gerçekleştirmeyi başardı.

Joom işletmesi: Avrupa’da doğdu, dünya çapında büyüdü

Bir işletme olarak Joom, karlı alışveriş ve özel eserler bulmak için en uygun yer olmayı hedefliyor. Müşterilerine yalnızca cazip fiyatlarla ilgili ve kaliteli eserler sunmakla kalmıyor, tıpkı vakitte bilgi kapalılığını garanti ediyor. Ayrıyeten, aramadan dayanağa ve teslimata kadar tecrübelerini her an eğlenceli, kolay ve kusursuz hale getiriyor.

Şu anda Joom’un işlerinin büyük kısmı Avrupa’da (Türkiye dahil) ağırlaşmış durumda ve gelirinin 48’i bu bölgeden gelmektedir. Dahası, bu sayı daima artıyor ve geçen ayın bilgilerine nazaran yıllık 272 (Çin menşeli olmayan mallar) ve aylık 40 büyüme gösteriyor. Shopping Feed, Lengow ve ChannelAdvisor üzere Avrupa’nın en büyük entegratörleri ile olan iştirakleri sayesinde, satıcılar süratli ve problemsiz bir formda Joom’a katılabilirler. Ayrıyeten, kendi lojistik şirketi olan Joom Logistics dünya çapında en muteber ve uygun maliyetli teslimatlardan birini sağlayabilecek kadar geniş ve detaylı bir ağ geliştirdi. Böylelikle, Joom satıcılarının milletlerarası büyümelerini artırmak için gitgide daha fazla yeni yerde keşfediliyor.

Satıcılar için bedeller ; kolaylık, şeffaflık ve mümkün olabilecek en yeterli lojistik hizmeti

Joom, yeni satıcılara standart reklam araçları sağlayarak, promosyonlara ve tematik seçimlere entegre ederek ve dünya çapında bizimle çalışan büyük blogger topluluğuna erişim sunarak tanıtım konusunda yardımcı oluyor. Ve tüm bunları fiyatsız sunuyor.

Ayrıyeten Joom, kendi satıcıların piyasadaki dönüşüm oranı ve trafik eğilimleri hakkındakı fikir edinmek ismine her bir eser performansı detayıyla ilgili tüm dataların yanı sıra farklı dilim ve dökümlerde temel ölçüm dinamiklerine erişimlerine sağlayan şeffaf ve kullanımı kolay bir tahlil aracı sunuyor.

Son olarak, Joom kendi satıcılarını e-ticaretteki en büyük zorluklardan biri olan lojistikten kurtarıyor. Kendi lojistik şirketi olan Joom Logistics, makine tahsili ve öteki yapay zeka teknolojileri sayesinde teslimat idaresinde öncü olarak pazarda kendini kanıtladı. Joom, halihazırda Çin, Kore, Türkiye ve Avrupa’da kendi sıralama ve dağıtım merkezlerine, bir paket konsolidasyon hizmetine sahip ve yaklaşık 200 ülkeye siparişleri teslim edebiliyor.

Promosyonlar ve Joom doğum günü kampanyası

Joom, Mart 2020’de tertipli bir halde indirim kampanyaları yapmaya başladı. O vakitten bu yana 400’den fazla satış yapan şirket, 4 büyük satış aktifliği düzenledi. Kuponlar, anlık bildirimler, seçimler ve promosyonlar üzere temel teknikleri ve çapraz pazarlama takviyesi sayesinde, tertipli satışlar günlük geliri, platformdaki olağan bir günle kıyaslarsak 20’ye varan bir büyüme gerçekleştirdi. Elbette Joom’un promosyonları satıcılar tarafından da olumlu geri dönüş alıyor; yakın tarihte düzenlenen memnuniyet anketine nazaran, ankete katılanların 86’sı şirketin tanıtım faaliyetlerinden mutlu.

Ve inanılır üzere değil lakin Joom neredeyse beş yaşında! 5. doğum günü promosyonunun satışları bir adım daha ileriye taşıyacağına emin. Sıradan bir günle kıyaslama yaparsak 40’lık savlı bir gelir artışı elde etmeyi hedefleyen Joom, bu aktiflik için özel olarak tasarlanmış yeni teknik araçları de tanıtacakt. Sadık müşteriler için bir temel kampanya öncesi indirimi ile başlayan Joom, 1 Haziran- 5 Haziran tarihleri ortasında bloggerlarından ve toplumsal medyada tesirli olan mahallî kümelerden çok sayıda aktiflik ve sürprizle devam edecek. Birinci sefer, Joom satıcılara 5-15 oranında ekstra indirim ve satışlara eşlik edecek hoş armağanlar sunacak. Ayrıyeten, alışveriş tecrübesine daha fazla cümbüş ve sevinç getirmek için “Çarkıfelek” üzere yeni teknikleri de kullanacak.

Doğum günü aktiflikleri duyurmak için Joom kendisini medyaya tanıtım hedefiyle Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Ukrayna vb. 12 ülkede dahil olmak üzere 10 lisanda başlatılacak büyük bir Facebook ve YouTube kampanyası planlamaktadır. Tek sözle, efsanevi olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı