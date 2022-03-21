Jotun, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü koruyor

Osmangazi Körfez Geçiş Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de tercih edilen Jotun, Türkiye’nin önemli yapılarını korumaya devam ediyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan, Türkiye’nin en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü, Jotun ile boyandı. Alanında güçlü endüstri boyalarıyla yapının tüm boya ihtiyacını karşılayan Jotun, en yüksek kalitede ürünleriyle uzun ömürlü koruma sağlıyor.

2023 metre orta açıklığı bulunan, 4608 metre uzunluğunda olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metre yüksekliğindeki 2 çelik kulesi, çelik tabliyesi ve tüm yardımcı çelik aksamları Jotun ile korunuyor.

600.000 lt boya kullanıldı

Kullanılan toplam boya miktarının 600.000 lt civarında olduğu projede, korozyona ve zorlu koşullara karşı yüksek koruma sağlayan Jotun’un endüstriyel boyları tercih edildi. Osmangazi Köprüsü’nde de kullanılmış olan, Jotun’un yangına dayanım sağlayan üstün performanslı Jotachar serisi Çanakkale Köprüsü’nün bazı bölümlerinde de kullanıldı.

Köprüde, Türk bayrağının renkleri

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinde son katman olarak Türk Bayrağı kırmızısı, tabliyesinin son katında ise Türk Bayrağı beyazı rengi tercih edildi. Kuleler, köprü için özel olarak üretilen ve 1915 Çanakkale Kırmızı adı verilen bir kırmızı tonuyla boyandı.

Tasarım ekibi ile uzun süren çalışmalar doğrultusunda Türk Bayrağı renklerini 1915 Çanakkale Köprüsü’ne taşıyan Jotun, böylelikle Avrupa Yakası’nı Asya’ya bağlayan tüm köprülerin tercihi oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı