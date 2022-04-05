Juan Valdez Türkiye’deki İlk Şebesini İstanbul’da Açtı

KAHVE SEVERLERİN YENİ LEZZET DURAĞI

Kolombiya’nın dünyaca ünlü premium kahve markası Juan Valdez, ilk şubesini İstanbul’da açtı.

Turizm, yiyecek, içecek ve hizmet sektöründe hizmet veren Honest Holding, Kolombiya’nın premium kahve markası Juan Valdez’i Türkiye’deki kahve tutkunlarıyla buluşturdu. İstanbul Harbiye’deki ilk mağazanın açılışına Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riaño Velandia, Paraguay Cumhuriyet Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta gibi önemli isimlerin yanı sıra ünlü oyuncu Mert Fırat’da katıldı.

“100 ŞUBE AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Açılışta konuşan Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, böylesine büyük bir markayı Türkiye’ye getirebilmek amacıyla yoğun uğraşlar verdiklerini ifade ederek, “Juan Valdez Kolombiya’da ve dünyada 500’den fazla mağazası olan bir marka. İş birlikteliğimizin kahve sektörü ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Türkiye pazarında 100’e yakın şube açmayı planlıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE YILDA 54 BİN 813 TON KAHVE TÜKETİLİYOR”

Markanın Türkiye’ye gelişinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Juan Valdez Dünya Başkanı Camila Escobar, “Juan Valdez, 540 bin Kolombiyalı Kahve Yetiştirici Ailenin markasıdır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, dünyanın en önemli ülkelerini seçerek, yeni bir küreselleşme stratejisi oluşturduk. Türkiye genişleme politikamızın merkezidir. Bu muhteşem ülkeye bize en iyi ortak olacak Honest Holding ile gelmekten heyecan duyuyor ve bunun son derece başarılı bir çaba olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Juan Valdez International Başkan Yardımcısı Sebastian Mejia ise Türkiye’de toplamda yılda 54 bin 813 ton ve kişi başına 0,7 kg kahve tüketildiğini belirterek, “Doğu Avrupa, çekirdek kahvenin dünyadaki tüketiminin yaklaşık 26’sını kapsıyor. Ayrıca, Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu nedeniyle bölgedeki ticari ilişkilerin gelişmesi için önemli bir bölge olarak görülüyor. Türkiye’nin stratejik olarak önemli bir konumda olması, iş birliğimizin ne denli önemli olduğunu kanıtlıyor. Türkiye pazarının, markamızın Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da daha fazla tanınmasına kapı açacağına inanıyoruz. Ayrıca Türk kahve severlerin yüksek kaliteli kahveye yönelik tüketim eğilimlerine ve ilgileri nedeniyle Türkiye pazarına girmeye karar verdik” diye konuştu.

Açılış gününde, konuklar birbirinden farklı kahveleri tatma fırsatı bulurken, kahvelerin tarihçeleri ve demleme teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Konuklar, müzik ve çeşitli lezzetler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Dünyaca Kabul Görmüş Sertifikalı Kahveler

Dünyanın en lezzetli kahvelerinin yetiştiği Kolombiya’da Juan Valdez için özenle toplanarak harmanlanan Premium Selection, yalnızca tescilli özel bölgelerde işlenen ve toplandığı bölgelerin adını alan Single Origin, çok özel proseslerle yetiştirilen ve tüm dünyanın kabul gördüğü sertifikalara sahip Gurme Selection ve nadir uygulanan doldurularak işlenme tekniğiyle, tüm tazeliğini ve aromasını içine hapseden Freez Dried kahve severleri bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı