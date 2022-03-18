Jumbo 75. Yılında Genç Sanatçıların Işığı ile Parıldıyor

Zamansız tasarımları ile eşlik ettiği en güzel anılara değer katan Jumbo 75. Yılını kutluyor. Şıklığı en sade şekilde sunan marka, 75. Yılını genç sanatçıların bakış açısını taşıyan özel logosu ile taçlandırıyor. BASE işbirliğiyle genç sanatçıların özgün tasarımları arasından seçilen özel logo, renkleri ve çizgisi ile bu sene Jumbo dünyasını taçlandıracak.

Sektöre 1947 yılında Çemberlitaş’da küçük bir atölyede başlangıç yapan Jumbo, başarılı çizgisini sürdürecek atılımlar yapmaya devam ediyor. Köklü geçmişini logosuna taşımak isteyen Jumbo, BASE ile anlamlı bir çalışmaya imza attı. Genç sanatçıların yenilikçi bakış açısını, zamansız çizgisi ile buluşturmak isteyen markanın hayata geçirdiği yarışmaya 350’ye yakın özgün başvuru belirlenen jüri tarafından değerlendirildi. Birbirinden değerli çalışmaların arasından seçilen, Bora Ayonur’a ait logo tasarımı Jumbo’nun 75. Yılında anlam katacak.

Çatal-bıçak atölyesi ile sektöre adım atan Jumbo, bugün vizyoner bakışı ve yenilikçi yaklaşımı ile fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. Geniş ürün gamı ve zamansız tasarımları ile mutfak ve sofra ürünleri denildiğinde ilk akla gelen Jumbo’nun Genel Müdürü Sami Hotak, sahip oldukları mirası en iyi şekilde temsil etmek için hassas ve özenli olduklarının altını çiziyor. Hotak “Jumbo hem evler, hem de HORECA kanalında otel, restoran ve cafe’ler için değişmez bir marka oldu. 75 yıl içerisinde büyüdü, olgunlaştı ve şu anda sadece ürün üretmenin ötesinde felsefesi olan bir yaşam tarzı oldu. Bu döngüye farklı boyutlar katmak için çalışıyoruz. Yaratıcılığı, sanatı önemsiyoruz. Bu nedenle yeni nesil sanatçı platformu BASE ile yaptığımız iş birliği kapsamında 75.yıl logomuzu genç sanatçıların bakış açısına ve yaratıcı dokunuşuna emanet ettik. Çok değerli çalışmalar içerisinden bizim çizgimizi destekleyecek bir logoyu seçtik ve tüm çalışmalarımıza, görsellerimize adapte ettik. Sanatın renkleri Jumbo şıklığı ile çok örtüşüyor. Bundan sonraki süreçte de marka yatırımlarımızın bir yanında sanat ve tasarım da olacak. İnanıyoruz ki tüm bu adımlar tüketici gözünde de farklı bir pencere açacak ve Jumbo’yu daha kalıcı olarak sektöre konumlandıracak.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı