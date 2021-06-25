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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 25 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Jumbo ve WWF- Türkiye’de ile Babalar Gününe Özel #FilEvlatEdindim Projesi

Jumbo ve WWF- Türkiye’de ile Babalar Gününe Özel #FilEvlatEdindim Projesi

Babalar Günü’ne özel WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Müdafaa Vakfı) ile #FilEvlatEdindim sloganı ile yeni bir proje başlatan Jumbo, evlat edindiği her fil ile yaban hayatına dayanak oluyor. Tabiatın sunduğu süperliği dizaynlarına taşıyan marka, bu proje ile tabiatın döngüsünü sürdürmesine ve yaban hayatının değerli bir kesimi olan fillerin ömrünü devam ettirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sofra ve mutfak eserleri alanında vakitsiz dizaynlarıyla kesimin öncü markası Jumbo, hayat alanları için yaptığı çalışmaları artık tabiata teşekkür ederek sürdürüyor.

WWF’in (Dünya Doğayı Müdafaa Vakfı) raporu, Afrika’daki fil nüfusunun geçtiğimiz yüzyıla nazaran her yıl katlanarak büyüyen fildişi talebi nedeniyle büyük oranda azaldığını gösteriyor. Jumbo, Babalar Günü’ne özel hayata geçirdiği #FilEvlatEdindim projesi ile, 1947’den bugüne logosunda taşıdığı bu görkemli canlılar için bir adım atıyor. WWF-Türkiye ile hayata geçirdiği bu çalışma ile Jumbo fil evlat edinerek onların muhtaçlıklarının karşılanmasına ve korunmasına takviye oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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