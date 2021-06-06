Kadıköy Çevre Festivali başladı

Dünya Etraf Günü aktiflikleri kapsamında her yıl Haziran ayında “Kentte Ekolojik Yaşam” temasıyla düzenlenen Kadıköy Etraf Şenliği başladı. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi platformlarda gerçekleşecek şenlik 26 Haziran’a kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl 5 Haziran Dünya Etraf Günü aktiflikleri kapsamında, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Kadıköy Etraf Şenliği, ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi platformlara taşındı. Şenlikte hususun uzmanı akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve doğayı odağına alan etraf ve tabiat gönüllülerinin iştirakiyle bir dizi atölye ve seminerler yer alıyor. 26 Haziran’a kadar sürecek şenlikte seminer ve atölyelere iştirak için Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından müracaat yapmak kâfi.

KENTTE EKOLOJİK HAYAT ATÖLYELERİ

Şenlik programında “Kentte Ekolojik Yaşam” başlığı altında toplam 6 atölye yer alıyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Tatlı Yalvaç’ın 4 Haziran’da “Tıbbi Çaylar” isimli atölyesiyle başlayacak dizide; şahsî bakım için hazırlanan doğal eserlerin ve kimyasal içermeyen paklık eserlerinin tanımlarını, sağlıklı kalmanın püf noktalarını bulmak mümkün olacak. Çocukların da unutulmadığı şenlikte, onlar için tabiatın ritmiyle iklim dansı ve kompost atölyesi yer alıyor.

İKLİM AHENK ve KENTTE EKOLOJİK ÖMÜR SEMİNERLERİ

Seminerlerin birincisi 5 Haziran’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın konukluğunda başlıyor. Tolunay, “Ekosistemler ve İklim Değişikliği” başlıklı seminerde iklim değişikliğinin ormanlar ve öbür ekosistemler üzerindeki tesirlerini irdeleyecek ve ekolojik yaşama dair bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Kentte Ekolojik Hayat temasıyla 26 Haziran’a kadar sürecek şenliğin detaylı programı Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasında yer alıyor.

AZ ATIK ÇOK KOMPOST

Kadıköy Belediyesi Atıksız Hayat Hareketi’nin bir kesimi olan Atıksız Dükkan, yerli ve atalık tohumlarla birlikte organik atıklardan ürettiği kompostları, Atıksız Dükkan ziyaretçileriyle paylaşıyor. Tohum ve kompost için 7 – 12 Haziran tarihlerinde 10.00 – 19.00 saatleri ortasında Feneryolu Atıksız Hayat Pazarı’ndaki Atıksız Dükkan ziyaret edilebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı