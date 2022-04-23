Kadıköy’de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi, parklardan kültür merkezlerine, meydanlardan sokaklara pek çok alanı çocuklar için bayram yerine çevirdi. Çocuklarla halat çekme yarışı yapan ve basketbol oynayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın çocuklara eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İlk tören, Atatürk Anıtı’ndaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kadıköy’de törenler Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı’nda başladı. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ve tüm Kadıköy Belediyesi müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy’de bulunan bazı ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler, veliler ve çeşitli STK yetkilileri de törende bulundu. Saygı duruşu ile başlayan tören İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Atatürk Anıtı’na Başkan Şerdil Dara Odabaşı çelenk bıraktı.

“ÇOCUKLAR YARINLARIMIZ”

İkinci etkinlik Kadıköy Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, 23 Nisan için “Çocuklar Yarınımız” etkinliği düzenledi. Hayatlarında daha önce hiç klasik arabaya binmemiş çocuklar, saat 11.00’de Kadıköy Belediye Başkanlığı önünde başlayan ve Kalamış Kalkedon’da yemekle son bulan etkinlikle Kadıköy caddelerinde kutlama konvoyu gerçekleştirdi.

Kadıköy’de klasik otomobillerin konvoyu, bayramın coşkusunu sokaklara taşıdı. Belediye bahçesinde palyaço gösterileri ile eğlenen çocuklar, daha sonra Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş 1950’li ve 1960’lı yıllara ait klasik otomobillere binerek Kadıköy sokaklarında 23 Nisan Konvoyu oluşturdu. Kadıköy sokaklarında ilerleyen klasik otomobillerin konvoyu vatandaşlara da coşkulu ve nostaljik anlar yaşattı. Klasik otomobillerin Kadıköy sokaklarında oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konvoy öncesinde, alanda bulunan çocuklara hediye olarak klasik araçların diecast modelleri dağıttı. Hasanpaşa-Fikirtepe-Bağdat Caddesi güzergahında hareket eden klasik araç konvoyu Kalamış’ta son buldu.

ÖZGÜRLÜK PARKI EĞLENCENİN MERKEZİ OLDU

Kadıköy Belediyesi; Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı, Bostancı Tren İstasyonu Meydanı/Cami Sokak ve Defne Park’ta pek çok etkinlik düzenledi. Eğlencenin merkezi her yıl olduğu gibi yine Özgürlük Parkı oldu. Kadıköy Belediyesi, Özgürlük Parkı’nda da çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler hazırladı. Renkli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken aileleri de onlarla bayramın coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla halat çekme yarışı yapan ve basketbol oynayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın çocuklara eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar büyük ilgiyi yüz boyama ve sosis balon etkinliklerine gösterdi. Düzenlenen etkiliklerde birbirinden farklı spor oyunları yer aldı. Geleneksel oyunlar halat çekme ve çuval yarışı da çocukların rağbet gösterdiği etkinlikler arasındaydı.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da, Gönül Yeprem “Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” başlıklı bir konser verdi. Kortej bando ve jonglörler, Çocuk Sanat Merkezi konserleri, akrobasi etkinlikleri, illüzyon gösterileri çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken birbirinden çeşitli oyun atölyeleri de çocuklara yeni deneyimler kazandırdı.

Özgürlük Parkı’nda çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler gerçekleştirildi. Masal Atölyesi, Ponpon Atölyesi, Arkeoloji ve Geri Dönüşüm Atölyeleri gibi farklı atölyelerin yer aldığı etkinkliklerde, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) Afet Hazırlık Atölyesi de olası afetlere karşı çocukları bilgilendirdi. Engelli Farkındalığı Atölyesi’nde engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

23 Nisan dolayısıyla Kadıköy Belediyesi ve Yaşam-Paylaşım platformu arasında “Özgürlük Parkı İlk Kütüphanem” iş birliği protokolü imzalandı.

BİZİM ÇOCUKLAR’DAN PRÖMİYER

23 Nisan kutlamalarının bir merkezi de Alan Kadıköy oldu. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’ne devam eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 11 çocuktan oluşan “Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi” de Bremen Mızıkacıları oyun prömiyerini sahneledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı