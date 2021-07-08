Kadıköy’de uçurtma festivali

Kadıköy Belediyesi “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla başlattığı açık hava buluşmalarına Uçurtma Festivali’yle devam ediyor. Toplumsal uzaklık kuralları gözetilerek düzenlenen şenlik 26 Haziran Cumartesi, saat 14.00 – 17.00 saatleri ortasında Caddebostan kıyısında gerçekleşecek.

Pandemi şartları nedeniyle, uzun bir ortadan sonra Kadıköy’de çocukların ebeveynleriyle birlikte katılabileceği ve gönüllerince eğlenebilecekleri birinci açık hava buluşması olan şenlik “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Şenlikte Caddebostan kıyısı boyunca, dört farklı noktadan tıpkı anda uçurtmalar gökyüzüne uçurulacak. Belediye, şenlik öncesi toplumsal medya hesaplarından paylaştığı uçurtma üretim tekniklerini anlatan sinemada ebeveynler ve çocuklarıyla, birlikte nasıl uçurtma yapılacağının tüyolarını paylaştı. Aileler kendi yaptıkları uçurtmaları ile şenliğe katılıp sürpriz armağanlar kazanabilir, ya da belediyenin aktiflik alanında dağıtacağı uçurtmalarla şenliğe iştirak sağlayabilir.

Caddebostan semalarında renkli manzaralara sahne olacak şenliğin bir de ödül merasimi olacak. Heyeti, iştirakçiler ortasından rastgele seçilecek olan 5 ebeveyn ve çocuğu, teknik tasarım ve uçuş değerlendirmesi yaparak birinci 3’ü belirleyecek. Buna nazaran birinci gelen aileye 500, ikinciye 300, üçüncüye 150 TL’lik armağan çeki verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı