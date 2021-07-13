Kadıköy’de uçurtma festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kadıköy Belediyesi’nin “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla Caddebostan kıyısında düzenlediği uçurtma şenliği renkli imgelere sahne oldu. Çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı şenlikte, dört noktadan tıpkı anda uçurtmalar gökyüzüne uçuruldu.

Açık hava etkinliklerinin merkezi olan Kadıköy’de, pandemi nedeniyle uzun bir ortadan sonra çocuklar ebeveynleriyle birlikte katıldıkları uçurtma şenliğinde gönüllerince eğlendiler. “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte kimi aileler, kendi yaptıkları uçurtmalarla, kimi aileler ise Kadıköy Belediyesi’nin dağıttığı uçurtmalarla şenliğe katıldı. Caddebostan kıyısı boyunca, 4 başka noktada gerçekleşen şenlikte, rengarenk uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen yarattı.

Şenlik alanında, iştirakçi aileler ortasından seçilen 5 ebeveyn ve çocuğu heyet oldu. Heyet, kendi tasarım uçurtmalarıyla şenliğe katılan ailelerin uçurtmaları ortasından teknik tasarım ve uçuş değerlendirmesi yaparak birinci 3’ü belirledi. Buna nazaran birinci gelen aileye 500, ikinciye 300, üçüncüye 150 TL’lik oyuncak ikram çeki verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı