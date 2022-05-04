Kadıköylüler’den örnek proje: Sevgi Kütüphanesi

Kadıköylüler örnek projelerine bir yenisini ekledi. Köy muhtarlığı yanındaki dükkanı düzenleyip kütüphaneye dönüştüren Kadıköy Mahallesi sakinleri takdir topladı.

BAŞKAN ERKİŞ SEVGİ KÜTÜPHANESİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

Kadıköy Mahallesi sakinleri örnek projelerini sürdürüyor. Örnek projelerine bir yenisini ekleyen Kadıköylüler, muhtarlık yanındaki atıl durumda olan dükkanı düzenleyerek ‘Sevgi Kütüphanesi’ oluşturdu. Sevgi Kütüphanesi’nin açılışı Ramazan Bayramı’nın 1.günü (Pazartesi) saat 15.00’da gerçekleştirildi. Açılışa Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Kadıköy Mahalle Muhtarı Recep Tunç, çocuklar ve aileleri katıldı.

BAŞKAN ERKİŞ: “KADIKÖYÜMÜZ ÖZGÜRLEŞMİŞ BEYİNLERİN YETİŞMESİNE ÖNAYAK OLACAK”

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş şunları ifade etti:

“ Kadıköy’de çifte bayram yaşanıyor. Daha önce uçurtma şenliğinde sıra dışı bir etkinliğe tanık olmuştuk. Orada çocukların içindeki özgürlük duygusunu harekete geçiren bir etkinlikti. Bugün, daha kalıcı bir özgürlük duygusunu, daha kalıcı bir zihinsel açılımı Atatürk’ün tabiriyle fikriyle, vicdanıyla, irfanıyla hür ve özgürleşmiş beyinlerin Kadıköy’ümüzden yetişmesine önayak olacak bir faaliyetin eşiğindeyiz. Böylesi bir günde kütüphaneyi açmak ülkemizin umuda hasretle yanıp tutuştuğu, içimizde kasvet duygusunun arttığı bir dönemde nasıl da anlamlı nasıl da güzeldir. Kadir Bey ve ailesini yürekten kutluyorum. İsmail kardeşimizi ilk filizlenmedeki rolünden dolayı kutluyorum. Muhtarıma ve bütün Kadıköy halkına en içten şükranlarımı sunuyorum. Hayırlısı olsun.”

KURDELE KESİLDİ

Konuşmasının ardından Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, çocuklarla birlikte kurdeleyi kesti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Erkiş, çocuklarla sohbet etti. Erkiş projede emeği geçenleri tebrik etti ve özel olarak tasarlanan Atatürk Portresi armağan etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı