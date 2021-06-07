Kadın Girişimci Destek Programı başvuruları başladı!

Bayan teşebbüsçüler, toplumda sürdürülebilir bir kalkınma için hayati değer taşıyor. Türkiye’nin finans teknolojileri önderi iyzico, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef ile birlikte hayata geçirdiği iyzico Bayan Girişimci Takviye Programı ile bayan girişimcilerin gücünü “iyiden iyiye” artırmayı hedefliyor.

Bayanların üretkenliğini destekleyen, gelişimini teşvik eden ve finansal dayanağa erişimde fırsat eşitliği sunan programların düzenlenmesi, toplumsal kalkınma için atılması gereken adımların başında geliyor. Türkiye’nin öncü fintek şirketi iyzico, “İyiden İyiye” çatısı altında topluma paha katacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi ve iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef ile birlikte iyzico Bayan Girişimci Takviye Programı’nı hayata geçirdi. Program müracaatları, iyzico web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kurul, eğitim ve tanıtım takviyesi

Dijital Finansal Kapsayıcılık Raporu ile kadın-erkek istihdam eşitsizliğinin altını çizen iyzico, #KadınGirişimcininYanındayız sloganıyla hayallerinin peşinden gitmek isteyen binlerce bayan girişimciye dayanak oluyor. Müracaatları bugün başlayan iyzico Bayan Girişimci Dayanak Programı, bayan teşebbüsçüler için finanstan eğitime kadar birçok avantajı içerisinde barındırıyor.iyzico, program dahilinde birinci 6 ay 0 kurul dayanağı sunuyor. Programa dahil olan bayan girişimcilere toplumsal medya tanıtım takviyesi sunarak yeni takipçi ve satış kazandırıyor. iyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef sunduğu özel indirimlerle bayan girişimcileri her alanda destekliyor. İştirakçilere dijital pazarlama ve online satış alanlarında fiyatsız eğitimler de veriliyor. Program dâhilindeki tüm bayan teşebbüsçüler, iyzico’nun e-ticaret dünyasında fırsatlar yaratan iyzico ile Öde eseriyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma talihi yakalıyor.

“İş dünyasında eşitlik sağlanana kadar bayan girişimcilerin yanındayız”

iyzico-PayU Türkiye CEO’su Barbaros Özbugutu, bayan girişimcileri desteklemekten onur duyduklarını söyledi ve kelamlarına şöyle devam etti: “Finansal hizmetleri demokratikleştirme emeliyle çıktığımız bu yolda, “İyiden İyiye” çatısı altında topluma, etrafa ve kültüre paha katacak projelere sürdürülebilir bir dayanak veriyoruz. Bayan girişimcilerimizin iş hayatında daha kalıcı olabilmesini sağlamak ismine tasarladığımız iyzico Bayan Teşebbüsçü Takviye Programı da bu vizyonumuzun bir kesimi. Üreten bayanlar her alanda varlar ve tüm şartlara karşın var güçleriyle üretmeye devam ediyorlar. Bu üretimi düzgünden uyguna büyütmek ismine, iş ortaklarımızla birlikte bayan girişimcilerimizin yanında olmaya ve onlara çok taraflı bir takviye sunmaya devam edeceğiz.”

“Eşitsizlikleri giderme yolunda kıymetli bir adım”

Proje ortaklarından Good4Trust.org’un kurucu ve kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, “Türetim iktisadını dünyada yaygınlaştırmaya çalıştığımız bu periyotta iyzico ile güçlü bir ivme kazanan Good4Trust.org bayan girişimcilerin de her daim destekçisi olacaktır. Girişimcilerin kıymetli bir destekçisi olan iyzico’nun bilhassa bayan girişimcilere bu boyutlu bir takviye vermesi iş dünyasındaki eşitsizlikleri giderme yolunda değerli bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.

“Kadın girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz”

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Şimdiye kadar işini online kanallara taşıyan ve e-ticarete girmek isteyen binlerce bayan girişimciye, daha fazla üretmeleri ve başarılı olmaları için birçok farklı eğitim verdik. 2019 yılında IdeaSoft olarak gerçekleştirdiğimiz “E-ticaret Kadınları” Projesi ile iş hayatına dönmek isteyen pek çok bayan girişimciye dayanak olduk. Artık de “iyzico Bayan Teşebbüsçü Takviye Programı” kapsamında uzun yıllardır birlikte muvaffakiyetle çalıştığımız iyzico ile bayan girişimcilere tüm gücümüzle takviye olmaktan memnunluk duyuyoruz. İsteyen herkesin e-ticarette başarılı olabileceği konusunda farkındalık sağlamak ve bilhassa bayanların kendi ekonomik bağımsızlığını kazanması için takviye olmaya devam edeceğiz”. Bayan girişimcilerin, e-ticaret ile yapabileceklerinin bir hududu yok, kâfi ki istesinler. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.” dedi.

“Hayallerinin peşinden koşan bayanların yanındayız”

İş hayatında üreten, azim ve kararlılıkla hayallerinin peşinden koşan bayanların yanında olduklarını belirten Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Kadınların iş hayatına iştirakinin ekonomik ve toplumsal gelişim için büyük ehemmiyet taşıdığına inanan bir şirket olarak bu projede yer almaktan memnunluk duyuyoruz. Bu kapsamda satıştan faturalamaya kadar birçok alandaki ön muhasebe tahlillerimizi, bayan girişimcilere bu program kapsamında yüzde 50 indirimli sunuyoruz. Ayrıyeten işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde kıymetli bir yere sahip olan e-faturaya geçiş süreçlerini de fiyatsız olarak sağlıyoruz. Böylece bayan girişimcilerin işe giriş maliyetlerini azaltmalarına ve vakitlerini daha verimli kullanmalarına katkı vermeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“Girişimcinin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Ferdî girişimcilerin, yeni iş fikirlerini kolay, süratli ve muteber bir formda hayata geçirmek için şirket kuruluşundan finansal süreçlerin idaresine kadar tüm gereksinimlerine yanıt veren bir online platform olduklarını vurgulayan Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, “Hayallerinin peşinden gitmek isteyen binlerce bayan girişimciye yönelik iyzico’nun başlattığı takviye programının bir modülü olmaktan memnunuz. Mükellef’in girişimcilerin her gereksiniminde yanında olma amacıyla direkt örtüşen bir program. Biz de bu kapsamda; Mükellef üzerinden işletme kuracak bayan girişimcilere, tüm hizmetlerimizde 12 ay boyunca yüzde 10 indirim uygulayacağız. Böylelikle kişisel pakette toplamda 360 TL, kurumsal paketteyse 1.750 TL’ye kadar takviye sağlamış oluyoruz. Ayrıyeten marka tescil araştırması ve 5.000 TL bedelindeki KOSGEB’in şirket kuruluş dayanağından faydalanmak isteyenlere fiyatsız eğitim veriyoruz. Ferdi girişimciliğin ülke ekonomimize büyük katkısı olduğunun şuuruyla girişimcinin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı