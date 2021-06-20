Kadın Girişimci Destek Programı devam ediyor

“Ödemeyi demokratikleştirmek ve ulaşılabilir kılmak” emeliyle internetten alışveriş tecrübesini hem alıcılar hem de satıcılar için kolaylaştıran iyzico, bu defa bayan girişimcilerin hayatını kolaylaştırarak, onlara takviye olmayı hedefliyor. iyizico’nun iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef ile birlikte hayata geçirdiği iyzico Bayan Girişimci Dayanak Programı kapsamında binlerce bayana finanstan eğitime, tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulacak.

Program çerçevesinde bayanlar birinci 6 ay 0 komite dayanağına sahip olurken; toplumsal medya tanıtım dayanağı, dijital pazarlama ve online satış alanlarında fiyatsız eğitimler de alabilebilecek. İyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef de program dahilindeki bayan girişimcilere özel indirim imkanları tanıyacak.

#KadınGirişimcininYanındayız sloganıyla hayallerinin peşinden gitmek isteyen binlerce bayan teşebbüsçü ayrıyeten iyzico’nun e-ticaret dünyasında fırsatlar yaratan “iyzico ile Öde” eseriyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma bahtını da yakalayacak.

30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan program müracaatları, iyzico web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Hibya Haber Ajansı