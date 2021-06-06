“Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler” sergisi, 18 Haziran’a kadar Yıldız Holding Sergi Salonu’nda devam ediyor

Yıldız Holding’in “Kadın Sanatkarlar – Esmâlar ve Hilyeler” standı, 18 Haziran’a kadar Çamlıca’daki Yıldız Holding Stant Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Pandemi kaidelerine uygun olarak görülebilecek stantta, bayan tezhip sanatkarlarına ilişkin 75 eser yer alıyor.

Bugüne kadar düzenlediği sergilerle klasik ve çağdaş pek çok sanat yapıtını toplumla buluşturan Yıldız Holding’in “Kadın Sanatkarlar – Esmâlar ve Hilyeler” standı, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören küratörlüğünde 18 Haziran tarihine kadar Çamlıca’daki Yıldız Holding Stant Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Stant, pandemi kurallarına uygun şartlarda, (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebiliyor.

Ali Ülker: “İslam sanatları alanında birçok özel projeyi gönülden destekledik”

Yıldız Holding İdare Heyeti Lideri Ali Ülker, “Yıldız Holding olarak, çağdaş sanatların yanında bilhassa İslam sanatları alanında birçok özel projeyi hem şirketimizin içinde hem de verdiğimiz sponsorluklarla gönülden destekledik. Çağdaş ve klasik sanatın en hoş örneklerini Yıldız Holding’de sergiliyoruz. Bu standımızla bayan tezhip sanatkârlarının tanıtılmasına vesile olmaktan ayrıyeten memnunluk duyuyoruz. Kültür ve medeniyetimizin zenginliklerini topluma tanıtma, mütevazı bir farkındalık sağlama bahtına sahip olduysak ne memnun bize” dedi.

İbrahim Ethem Gören: “Sergiyi pandemisürecinde birsığınma sahnesi olarak görüyoruz”

“Kadın Sanatkarlar – Esmâlar ve Hilyeler” standının küratörü, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören de klasik sanatlarımızın ruha şifa verdiğini vurguladı: “Sergimiz, Yıldız Holding’in klâsik sanatlarımız çerçevesinde düzenlediği aktifliklerin yeni bir halkası… Bu halkada, günümüz tezhip sanatkârlarının Cenab-ı Hakk’ın hoş isimlerini ve Sevgili Peygamberimiz’in pak hususiyetlerini tezhip sanatının naif lisanıyla günümüz insanına sunma uğraşına şahit olacaksınız. Biz bu sergiyi, yaşadığımız pandemisürecinde birsığınma sahnesi olarak görüyoruz.”

Yıldız Holding, bugüne dek gerçekleştirdiği “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur’an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” ve “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” stantlarında olduğu üzere, “Kadın Sanatkarlar – Esmâlar ve Hilyeler” standında de pek çok bedelli sanatkarın yapıtını bir ortaya getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı