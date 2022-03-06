Kadın yönetmenlere Soyer’den destek

Institut français İzmir, bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’ni ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer film gösterim bölümüne katılarak “Oscar yolunda ve salonlara sığmayan festivaller yapmak konusunda yoldaşınız olmaya devam edeceğim” dedi.

Yönetmen Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen festivalde 28 ülkeden 98 film yarıştı. Filmler, Institut français İzmir’de sinemaseverlerle buluştu. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, Kadın Yönetmenler Derneği Başkanı Gülten Taranç, Yönetmen Sevinç Baloğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sanatçılar, yönetmenler, akademisyenler, Institut français İzmir temsilcileri ve sinemaseverler katıldı.

Merve Bozcu’nun “Plastik Rüya”, Elif Refiğ’in “Siz Biraz Uzak Kaldınız”, Burcu Özkan’ın “Korosi”, Merve Çaydere’nin “Steve & Steve”, F. Nur Özkaya’nın “Fish Out of Water” adlı kısa filmlerin yönetmenliklerini üstlendiği gösteriminin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve ev sahipliği için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür plaketi sunuldu.

“Yeter ki bize inanın”

Yönetmen Sevinç Baloğlu, İzmir’i Türkiye’nin aydınlık kenti olarak gördüğünü belirterek “Her sene burada kadın sesiyle Dünya’ya seslenmek bizi heyecanlandırıyor” dedi. Soyer’in ‘Festivale gelip, sizlerle film izlemek istiyorum’ demesi karşısında onurlandıklarını belirten Baloğlu “Bu bizim için verilen bütün desteklerin ötesinde büyük bir manevi destek, büyük bir motivasyon. Biz kadınlar çok şey yapabiliriz, yeter ki bize inanılsın” diye konuştu.

“Gururluyuz”

Kadın Yönetmenler Derneği Başkanı ve etkinliğin organizatörü Gülten Taranç da bu festivalden Oscar’a gönderilecek kadın yönetmenlerin olacağına inandığını söyledi. Kısa bir dönemde festivali uluslararası hale getirdikleri için gururlu olduğunu belirten Taranç “İlk sene bu festivale katılan 11 kadın yönetmene çok şey borçluyuz, bu başlangıç diğer başarılarımız için çok önemliydi” diye konuştu. İzmirli olduğunu ve bu şehri çok sevdiğini söyleyen Taranç “Destekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

“Oscar yolunda yoldaşınızım”

Kadın yönetmenlere yaptıkları işin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Soyer ise “Biz ‘Anadolu’ adını taşıyan bir coğrafyada, ismini bir Amazon kraliçesinden almış bir şehirde yaşıyoruz. Dünya’ya bizim kültürümüz kadın gözüyle bakmış ve bu çok değerli” dedi. Bu festivalde o bakışların ete kemiğe bürünüp ve sanatla buluştuğu halini gördüğüne dikkat çekerek “Bundan çok büyük gurur duydum. Oscar yolunda da salonlara sığmayan festivaller yapmak konusunda da yoldaşınız olmaya, elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı