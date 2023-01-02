Kadına yönelik şiddetle mücadele değerlendirildi

BURSA (İGFA) – Toplantı, Mudanya Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başkanlığındaki toplantıda, kadına yönelik şiddet hakkında Mudanya’da dönem içerisinde yapılan faaliyetler, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen KADES uygulamasının vatandaşlara tanıtımı konusunda daha aktif çalışılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca, şiddetin önlenmesinde eğitimin de önemli bir nokta olduğu kaydedilen toplantı, değerlendirme, görüş ve önerilerle sona erdi.