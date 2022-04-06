“Kadının Eseri”nin Bu Haftaki Konukları Hande Subaşı ve Nur Bilen Yavuzer

KOTEX SPONSORLUĞUNDA YAYINLANAN VE GÜÇLÜ KADIN HİKAYELERİNİ KONU ALAN KADININ ESERİ’NİN BU HAFTAKİ KONUKLARI HANDE SUBAŞI VE NUR BİLEN YAVUZER!

Yapımını Provizyon Medya’nın, sunuculuğunu ise Elçin Ateş Ersoy’un üstlendiği program “Kadının Eseri”, her pazar saat 11.30’da FOX izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Programın her bölümünde, hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları aşıp hayallerini gerçekleştiren farklı mesleklerdeki kadınların ilham veren hikayelerine odaklanılıyor.

“İsterse yapar” diyerek kadına her daim cesaret vermeyi hedefleyen Kotex, programın sponsorluğunu üstleniyor ve güçlü kadın hikayeleriyle daha fazla kadına ilham olabilmeyi amaçlıyor.

Ersoy’un farklı alanlarda başarı göstermiş kadın konuklarını ağırladığı ve yolculuklarını samimi bir atmosferde izleyicilere aktardığı programda, tanınmış konuklar da kişisel hikayelerini izleyicilerle paylaşıyorlar.

BU HAFTANIN KONUKLARI HANDE SUBAŞI VE NUR BİLEN YAVUZER!

2005’te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını kazanan Hande Subaşı, mankenlikten oyunculuğa uzanan başarılı kariyeri üzerine sohbetiyle programa renk katacak.

Kendine özel tarzıyla sosyal medyada büyük kitlelere ulaşmayı başaran Nur Bilen Yavuzer ise günümüzün yeni mesleği “Influencer”lık kariyeri üzerine konuşacak ve kendi işini yapmak isteyen tüm girişimci kadınları cesaretlendirecek.

Hedeflerine ulaşmak için birçok zorluğa göğüs geren başarılı kadınların cesaret veren hikayelerinden oluşan, Kotex’in sunduğu “Kadının Eseri”, 10 Nisan Pazar yeni bölümüyle saat 11.30’da FOX’ta.