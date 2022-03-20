Kadınlar Alışveriş Şenliği Başladı

İnegöl’de 3 gün sürecek olan Kadınlar Alışveriş Şenliği, coşkulu bir açılış töreni ile start aldı. Giyimden yeme içmeye, hediyelik eşyalardan el emeği ürünlere, organik gıda maddelerinden kozmetiğe pek çok alanda 250 dolayında kadın girişimcinin stant açtığı şenlik, Salı akşamına kadar devam edecek.

İnegöl Belediyesi’nin Ticaret ve Sanayi Odası ile Terziler Odası iş birliğinde bu yıl ilkini düzenlediği Kadınlar Alışveriş Şenliği büyük bir coşku ile başladı. Merpa Pazar yerinde sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında açık kalacak Alışveriş Şenliğinde giyimden yeme içmeye, hediyelik eşyalardan el emeği ürünlere, organik gıda maddelerinden kozmetiğe pek çok alanda 250 dolayında kadın girişimcinin standı yer alıyor.

Şenliğin açılış töreni bugün 14.00’da gerçekleştirildi. Protokolün de katıldığı tören, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin gösterisiyle başladı. Ardından organizasyonun ortaklarından Terziler Odası Başkanı Selim Malçok kısa bir selamlama konuşması yaptı. Malçok, “İnegöl Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası ile 1’incisini düzenlediğimiz Kadınlar Alışveriş Şenliğimiz aslında 8 Mart’ta yapılacaktı. Ancak bugüne erteledik. Hava biraz soğuk olmasına rağmen kalabalığın güzel olduğunu görüyoruz. İnşallah kadın girişimcilerimiz ve esnafımızın yüzü güler. Katılan herkese hayırlı işler diliyorum” dedi.

TÜM İNEGÖL’Ü KAPSAYACAK

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da kürsüye çıkarak katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Uğurdağ, “Bizler daha önceki yıllarda farklı konseptlerde benzer bir etkinliği yapmıştık. Bu yıl İnegöl Belediyemiz ve Terziler Odamız iş birliği ile daha kapsamlı bir etkinlikte bir aradayız. Şenliğin kadın girişimcilerimize, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Organizasyon inşallah her geçen yıl tüm İnegöl’ü kapsayacak şekilde gelişerek devam edecek” diye konuştu.

SADECE ALIŞVERİŞ DEĞİL EĞLENCE DE OLACAK

Son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa kürsüye çıkacak açılışa ilişkin bir konuşma yaptı. Kocaağa, “Bugün büyük bir coşkuyla açılışını yaptığımız Kadınlar Günü Alışveriş Şenliğimizi aslında 8 Mart Kadınlar Gününde planlamıştık. Ancak o günlerde de hava soğuktu. Biraz daha öteleyip daha güzel havada yapalım istedik ancak yine sert bir havada nasip oldu. Bu yıl ilkini düzenliyoruz. İnşallah çok daha güzel ve daha geniş katılımlı şenlikler yapacağız ilerleyen yıllarda. Kadınlar her zaman bizim hayatımızda önemli yer tuttu ve onların girişimi ile çok şeyler başardık. Cumhuriyet tarihinden sonra özellikle bayanların ekonomiye kattığı değer, son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla ciddi orada artmıştır. Kadınlar bu dönemde girişimcilik ruhunu daha da geliştirmiş ve önemli noktalara erişmişlerdir. Bugün de burada İnegöl’ümüzden yaklaşık 250’ye yakın kadın girişimcimizin farklı alanlarda giyimden gıdaya, hediyelik eşyalardan ele emeği ürünlere stantlarını görüyoruz. Burada sadece alışveriş değil, akşamları da açılış ve kapanış günü iki geceye konser organizasyonuyla renk katmak istedik. İnşallah güzel bir program olacak. İnegöl’e de değer katacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

KONSER ŞENLİĞE COŞKU KATACAK

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Kadınlar Alışveriş Şenliğinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından stantlar gezilerek katılımcılara hayırlı işler dilekleri iletildi. Şenlik, bu akşam 18.00’da Semih Kandemir konseri ile devam edecek ve 3 gün boyunca stantlar açık kalacak.