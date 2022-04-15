Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı’nın Basın Toplantısı Gerçekleşti

2021-2022 voleybol sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı’nın basın toplantısı, Ankara Volley Hotel’de bulunan toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, Ezcacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan, VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak ve basın mensupları katıldı.

AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı karşılaşmaları öncesinde organizasyon ile ilgili görüşlerini aktaran TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu şunları söyledi:

“Sivas’ta düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakalarının ardından bugün de 2021-2022 voleybol sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı karşılaşmalarının basın toplantısında sizlerle bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyonluğa ulaşan Arkas Spor ile finalde harika bir mücadele ortaya koyan Galatasaray HDI Sigorta’yı bir kez daha tebrik ediyorum. Sivas’ta oynanan AXA Sigorta Kupa Voley mücadelelerinde voleybol ülkesi olduğumuz bir kez daha ispatlandı. Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Misli.com Sultanlar Ligi’nin köklü ve güzide ekipleri Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, kupayı müzelerine götürebilmek için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalara voleybol denilince akla gelen ilk şehir olan Ankara’da bulunan TVF Başkent Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. Voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. AXA Sigorta Kupa Voley Final etabı karşılaşmaları, yayıncı kuruluşumuz TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan TRT Spor’a teşekkür ederim. Bu müsabakaları, AXA Sigorta isim sponsorluğuyla izleyecek olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Başta AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken olmak üzere Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan’a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türk voleyboluna verdiği destekle değer katan Spor Toto Teşkilatımızı da teşekkürlerimi sunuyorum. Hak eden tarafın kazanacağı ve centilmence bir mücadele olmasını arzu ediyorum. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise şu şekilde konuştu:

“Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakalarında sizlerle yeniden bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Sivas’ta organize edilen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final etabındaki heyecanlı karşılaşmaların ardından Arkas Spor şampiyonluğa ulaşırken, finalde adına yakışır bir mücadele ortaya koyan Galatasaray HDI Sigorta’yı kutluyorum. AXA Grubu’nun Türkiye’deki temsilcisi olarak 54 ülkede faaliyet gösteren şirketiz ve bu yıl Türkiye’deki 130. yılımız. Misyonumuzun temelinde insanların gelişimi adına sağlıklarını korumak var. İnsanların daha sağlıklı olabilmesi için hareketli yaşam tarzını benimsemeleri ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla spora yatırım yapıyoruz. Ülkemizde en başarılı spor branşı olan voleybola destek verdiğimiz için çok mutluyuz. 2018 yılında başlayan ve değerler ortaklığını adını verdiğimiz Türkiye Voleybol Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz. Kupa Voley ve Efeler Ligi’nin isim sponsorluğunun yanı sıra iletişim kampanyalarına da çok önem veriyoruz. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri marşlarını voleybola hediye ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Marşların salonlarda seyirci eşliğinde söylendiğini, sevildiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Saha içinde ve dışında yaptığımız çalışmalarla voleybola ilginin artmasına katkı veriyoruz. Her yıl voleybol organizasyonlara katılım göstererek voleybol severlerle buluşuyoruz. Onları harekete geçirecek etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda televizyon, radyo ve sosyal medya gibi mecralarda farklı etkinlikler düzenleyerek salonlarda ve voleybol severlerle buluştuğumuz alanlarda voleybola destek çağrısında bulunuyoruz. Voleybolun geleceğine yatırım yapan Türkiye Voleybol Federasyonu’nun bünyesinde yer alan TVF Spor Lisesi’ndeki 50 öğrencimize burs veriyoruz. Tüm öğrencilerin sağlık sigortalarını karşılıyoruz. Dünyanın en önemli yıldızlarını AXA Sigorta Kupa Voley finallerinde izleyeceğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri’nde mücadele edecek takımın kaptanları ise kupa karşılaşmaları öncesinde şunları söyledi:

Tijana Boskovic – Eczacıbaşı Dynavit

“Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Eczacıbaşı Dynavit olarak CEV Kupası’nın ardından kulübümüz adına bir kupayı daha kazanmak istiyoruz. Son resmi karşılaşmamızı 2 Nisan’da Misli.com Sultanlar Ligi’nde Bolu Belediyesi’ne karşı oynamıştık. O tarihten bu yana bu kupa için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonun en önemli kısmına geldik. Kupayı müzemize götürebilmek için sonuna kadar mücadele etmeye hazırız. Yarı finaldeki rakibimiz Fenerbahçe Opet çok güçlü bir takım. Zorlu bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz.”

Eda Erdem Dündar – Fenerbahçe Opet

“Biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Voleybol adına çok güzel bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Takım olarak iyi bir hava yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz. AXA Sigorta Kupa Voley’de çok zorlu mücadeleler olacağının farkındayız. En iyi 4 takım burada yer alıyor. Yarı finalde karşılaşacağımız rakibimiz Eczacıbaşı Dynavit son dönemde oldukça iyi voleybol oynuyor, bunun da karşılığını CEV Kupası’nı kazanarak gösterdiler. Çok iyi oyunculara sahip bir takım. Zor bir maç olacak ama takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım tüm izleyenlere iyi bir voleybol izlettiririz. Taraftarlarımızın da bizi yalnız bırakmayacaktır. Umarım onların da desteğiyle finale yükselen taraf biz oluruz. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Şeyma Ercan – Türk Hava Yolları

“AXA Sigorta Kupa Voley’de gerçekten çok zorlu bir dörtlü final bizi bekliyor. AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakalarının Ankara’da olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Çünkü Ankara seyircisi, burada oynadığımız her karşılaşmada bizlere inanılmaz bir güç veriyor. Tüm takımlar kupayı kazanabilmek için sonuna kadar savaşacak. Biz de yarı finalde çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İyi hazırlandık. Tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Melis Gürkaynak – VakıfBank

“Sezon boyunca izlenmesi çok keyifli, rekabet dolu maçlar oynadık. AXA Sigorta Kupa Voley’de bu hafta sonu da birbirinden güçlü 4 takımın mücadelesini izleyeceğiz. Ankara’da oynadığımız karşılaşmalarda inanılmaz bir atmosfer ve seyirci oluyor. VakıfBank olarak yeniden Ankara’da olduğumuz için çok mutluyuz. Hedefimiz kupayı kazanmak. Ayrıca Türk voleyboluna son yıllarda verdikleri destekten ötürü AXA Sigorta’ya ve her daim yanımızda olan Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı