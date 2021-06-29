Kadınlar Finansal Endişeyi Daha Çok Hissediyor: Finansal Endişeleriniz Varsa Bu Beş Yolu Mutlaka Deneyin

Kenara para koymak bir vakitler kolay görünüyordu. Sonunda, hepimiz büyüdük ve küçük tasarruflar ile canımızın çektiğini almak bir istek olmaktan çıktı, şahsî finans kavramı hayatımızı şekillendiren bir öge oldu.

George Washington Üniversitesi’ndeki Küresel Finansal Okuryazarlık Mükemmeliyet Merkezi’nin 2018 Ulusal Finansal Yetenek Çalışması’ndan elde edilen bilgilere nazaran ankete katılanların 60’ının şahsî finanslarını düşünürken tasa duyduğu görüldü.

Bu tasa bayanlarda ise biraz daha yaygın üzere görünüyor. Araştırmaya katılan bayanların 65’i, ankete katılan erkeklerin 54’üne kıyasla bu biçimde hissettiklerini belirtiyor.

Bu hissedilen telaşlar ve finansal karmaşıklık çok büyük olabilir, lakin bu, mali durumunuz hakkında daima endişelenmeniz gerektiği manasına gelmez. Bununla savaşmanın ise birçok yolu var. Bunlardan biri de misyonu, yatırım, finansal eğitim ve dijital varlık ticaretini erişilebilir ve kolay hale getirmek olan Bitpanda üzere düzenlenmiş ve emniyetli dijital yatırım platformları aracılığıyla paranızı hakikat varlıklara yatırmak ve finansal okuryazarlık kazanmaktır.

İşte Bitpanda’ya nazaran size finansal seyahatinizde yardımcı olacak beş temel ipucu:

1- Paranın akışını takip edin

İnsanların bir şey hakkında biraz gergin yahut telaşlı hissettiklerinde sahip oldukları yaygın bir alışkanlık, birinci etapta sorundan kaçınmaktır. Açtığınız hesabınıza hiç bakmazsanız, kendinize düzgünlük yapmıyorsunuz demektir.

Bazen, karşılaşabileceğimiz şeyden hepimiz korkabiliriz; bazen de makus kararlarla yüzleşmek istemeyiz. Her iki durumda da, kendinize ve şahsî finansınıza karşı şeffaf olmak, ne yaptığınızı, neden yaptığınızı ve gereksiz sürprizlerden nasıl kaçınacağınızı anlamanız değerli bir anahtardır. Ne kadar güzel ya da makûs olursa olsun, her şeyi aslında biliyorsanız, bilinmeyen hakkında gergin olmanıza gerek yok. Bunu başarmanın bir yolu, bir harcama günlüğü tutmaktır, böylelikle paranızın nereye gittiğinin ve neye gereksiniminiz olduğunun her vakit farkında olursunuz. Ayrıyeten size bu bahiste mükemmel bir genel bakış sunan birçok uygulama var.

2- Eğilimlerinizin farkında olun

Herkesin parasını harcamayı sevdiği şey farklıdır. Birtakım beşerler son moda olan besine daha fazla para harcamaya hazır iken diğerleri alışveriş sevdasını tatmin ediyordur. Kimileri ise ne yapacağına o kadar emin değildir. İnsanların ortak noktası, paralarını boşa harcama tasasının ağır basmasıdır. Bununla ilgili en değerli şey, emin değilseniz, sizi huzursuz eden hissin tam olarak ne olduğunu bulmaktır.

En büyük telaş de ay sonunda kıymetli ölçüde paranın hesabınızdan harcanmış olması ve ayın sonunda size bu paranın nereye harcandığı konusunda büyük bir soru işareti bırakmasından kaynaklanmaktadır. Eğilimlerinizi ve paranızı neye harcamayı sevdiğinizi bilmek, bu satın alımların birçoklarının gerekli olup olmadığını yahut bunları bütçenize nasıl uydurabileceğinizi tahlil etmenize yardımcı olacaktır. Bu sayede sürprizlerle karşılaşmaz ve muhtaçlık duyduğunuzda rahatlıkla mali durumunuzu denetim edebilirsiniz.3

3. Nereden yardım isteyeceğinizi bilin

Acil bir mali gereksiniminiz olduğunda gidecek bir yere sahip olmak bir lüks olarak kabul edilir. Herkes, tabansız kuyudan para çeker üzere bitmeyecek bir banka hesabına sahip değildir yahut bir kraliyet ailesi mensubu olarak doğmuyor. Fakat, acil durum çıkışlarınızın nerede olduğunu bilmek kıymetlidir. Acil para gereksiniminiz olduğunda başvurduğunuz şahıslar her vakit milyarder amcalar ya da piyango kazanan büyük teyzeler olmak zorunda değiller. Başvurduğunuz bireyler arkadaşlarınız, kurumlar ve hatta hükümet olabilir. İşler zıt gittiğinde nereye gideceğinizi bilmek ve kendinize nasıl yardım edeceğinizi bilmek çok kıymetlidir.

Uzun vakittir tanıdığınız arkadaşlarınız market gereksinimlerinizi karşılama konusunda size yardımcı olabilir yahut sizin durumunuzdaki insanlara yardım etmek için hükümet programları olabilir. Nereye gideceğinizi ve ne istediğinizi bilmek, sıkıntı bir devirde en büyük farkı yaratacak ve böylelikle birtakım tasalarınızı yatıştıracaktır.

4- Bir güvenlik ağı oluşturun

Yeterli bir çıkış stratejisi bulduktan sonra, birinci etapta asla kullanmak zorunda kalmamak için yerinde bir güvenlik ağına gereksiniminiz var. Söylendiği üzere, “Bir B planınız olduğunda, ona asla hakikaten gereksiniminiz olmaz.” Fırtınayı atlatmak için kendinize inançlı bir liman oluşturmak size kalmış. Kıymetli olduğunu düşündüğünüz şey, hayat üslubunuza ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır, lakin işler tekrar düzelene kadar size yetecek kadar para biriktirmek çoklukla uygun bir fikirdir. Düşüşünüzü durdurmak için bir yastığınız olduğunu bilmek, birtakım kaygılarınızı kıymetli ölçüde yatıştıracaktır.

Finans fenomeni @poisedfinancelisfetyle, “güvenlik ağı” hakkındaki görüşlerini paylaşarak, işler berbata giderse finansmanınız için birinci yardımı nereden alacağınız konusunda bizimle tıpkı fikirde. Kendinize inançlı bir ağ oluşturmak ve acil durum fonunuz için nereye gideceğinizi bilmenin kıymetli olduğunu vurguluyor.

5- Yatırım yapmaya başlayın

Sahip olduğunuz birikimin vakit içinde olağan bir tasarruf hesabından daha fazla büyümeye devam etmesi durumunda ne hissedersiniz? İşte burada yatırım ve dijital varlıklar devreye giriyor. İnsanların enflasyonu yenmesinin ve daha evvel bahsettiğimiz güvenlik ağını kendi kendine inşa etmesinin yollarından biri de bu. Yeni başlayanlar için çeşitli seçenekler mevcut. Tıpkı uygulamanın birinci 5, birinci 10 yahut birinci 25 kripto para ünitesinden oluşan çeşitli portföye otomatik yatırım yapma imkanı sunan Bitpanda Kripto Endeksi üzere. Ek olarak, Bitpanda Kripto Endeksini bir tasarruf planı ile birleştirebilir, piyasada vakit geçirme mahzurunu ortadan kaldırabilir ve daha uzun bir müddet boyunca farklı varlıklara otomatik olarak yatırım yapabilirsiniz. Bu, yeni başlayanlar için yüksek seviyede risk almadan ve günlük fiyatları denetim etmek için çok fazla vakit harcamadan; farklı uygulamalarda saatler harcamadan en güzel kripto para ünitelerine yatırım yapabileceğiz manasına gelir. Yatırım yapmadan evvel öğrenmeye hevesliyseniz, Bitpanda Akademisi yatırım yapacağınız varlıklar hakkında derinlemesine dersler alabileceğiniz yerdir, böylelikle daha fazla bilgiyle yatırım yapabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı