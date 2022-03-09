Kadınlar gününe özel uluslararası resim sergisi açıldı

Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni, aynı zamanda sergi kuratörü Dr. Müberra Bülbül organizasyonunda düzenlenen uluslararası resim sanat sergisinin açılışı Kandıra Yelkencioğlu Konağı’nda gerçekleştirildi.

Kadınlar Gününe özel olarak açılan serginin açılış kurdelesi Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Kandıra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Ahmet Gödek, Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Kandıra Tarım Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kandıra Öğretmenevi Müdürü Faruk Özaydın, muhtarlar, kamu kurumu yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

21 ülkeden 42 sanatçının orijinal eserlerinin sergilendiği Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilen ‘’ Gelecek için Sanat’’ isimli sergiye 8 uluslar arası sanatçı katıldı. Düzenlenen organizasyon kapsamında Kefken Çevre Kampında resim çalıştayı düzenleneceği ve bir hafta boyunca sanatçılar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenileceği öğrenildi. Etkinlikler arasında Kefken’de 11 Mart Cuma günü Kosovali Prof. Refki Gollopeni tarafından canlı resim çalışması gerçekleştirileceği öğrenildi.

Sergiye bizzat katılan sanatçıların isimleri ise şöyle: Kosovadan Ögretmen Naska Gorani, İtalya Guzel Sanatlar Akademisinden Estrella Soto Moreno, İspanya Jaen Universitesinden Prof. İsabel Maria Montoro, Polonya’dan Marta Frackowiak, Amerika’dan Dora Labora, Hindistan’dan Dr. Neerja Chandna Peters, Avusturya’dan Christine Cézanne-Thauss sergiye bizzat katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, ‘’ 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ilçemizde böyle bir uluslar arası resim sergisi açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, İlçemizde bu güzel etkinliklerin sürmesini diliyorum’’ dedi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ‘’ Bizler gücümüz yettiğince sanata, sanatçılara, gençlere destek olmaya gayret ediyoruz. Değerli hocamız bu enerjisini, bu performansını bu özel günde değerlendirmek istedi bizde kendisini kırmadık. Bunun gibi organizasyonları daha güzel günlerde, Kandıra’nın güzelliklerini yazın daha güzel atmosferde, önü ve arkası daha dolu olarak yeniden yapmayı diliyorum’’ dedi.

Müberra Bülbül, Bazı uluslar arası çalışmalar yapmak üzere bazı sanatçılarla iletişime geçtiğini ifade eden Bülbül, özellikle üniversitelerle ve sanat organizatörleri ile bağlantı kurma tanışma imkanı bulduğunu ifade etti. İlk sergilerini Kasım ayında yaptıklarını belirten Bülbül, ‘’ Yoğun katılım olması nedeni ile motive olduk. 21 ülkeden 40 sanatçının yaklaşık 45 orijinal eserleri ile sergimizi açtık. Sergimize ‘’Gelecek için sanat’’ ismini verdik. Özellikle bu anlamlı günde kadınlar gününde sergimizi açmayı planladık. 40 sanatçı içerisinden 8 sanatçıyı davet ettik. Bir çok eser elimize ulaştı. Bu eserler arasında resim dijital sanat ve fotoğraf üzerine birçok eser mevcut. Kendileri Cuma gününe kadar canlı resimler yapacaklar bizler bunları da sergileyeceğiz. ’’ dedi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı