Kadınlar matinesinde Zehra’ya yoğun ilgi

“Cennetten Çiçek” “Gurbet” gibi şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran başarılı genç yıldız Zehra, geçtiğimiz günlerde Amasya’da büyük bir kadınlar matinesi organizasyonuyla hayranlarıyla buluştu. Royal Davet Salonu’nda gerçekleşen konserde yaklaşık bin kadın, Zehra’nın şarkılarıyla coştu. “Bugün kimse oturmayacak, hep elleri havada görmek istiyorum” diyen Zehra, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

YENİ ŞARKI MÜJDESİNİ SAHNEDEN VERDİ

Zehra, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını yakında yayınlayacağının müjdesini, geçtiğimiz günlerde Amasya’da gerçekleşen Kadınlar Matinesi konserinde verdi ve şunları söyledi : “Çok az kaldı buluşmamıza, ben ve ekibim geri sayıma başladık. Heyecanımı sizlere tarif edemiyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı