Kadir Doğulu: Aşkın tarifi sürekli uyanık kalmaya çalışmak

Hakan Gence, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan programında bu hafta oyuncu Kadir Doğulu’yu ağırladı. ‘Aşkın Tarifi’ dizisinde Fırat Şef rolüyle izlediğimiz Kadir Doğulu, hem özel hayatı hem de yeni karakteriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Kanal D’de yayınlanan ‘Aşkın Tarifi’ dizisiyle ekrana dönen Kadir Doğulu, Hakan Gence’nin konuğu oldu. Kadir Doğulu, bugün Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan söyleşide, kısa müddette sevilen Fırat Şef karakterini, dünden bugüne ömür seyahatini ve Neslihan Atagül’le olan evliliğini anlattı.

Aşkın tanımı daima uyanık kalmaya çalışmak. Pek de tarife sığmıyor. “Yapmam” dediğin şeyleri yaptırabiliyor.

Sevgili eşim Neslihan (Atagül) et bahislerinde hiç kötü olmadığımı söylüyor. Türk mutfağı ve tencere yemeklerinde kötü değilim.

Evvelden pişmanlık diyordum, artık ‘ibretlik öğreti’ diyorum. En ibretlik öğretim İstanbul’a gelmekti.

Güzelliğin avantajını yaşadım. Dezavantajını yaşadım mı? Hissetmedim.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni kısmıyla Hürriyet YouTube kanalında yayında.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı