Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ‘bin aydan hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi Nevşehir’de de ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle binlerce vatandaş Kurşunlu Camii’nde namaz kılıp dua etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Kurşunlu Camii’nde program düzenlendi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir süre önce ibadete açılan caminin avlusu ve çevresinde, iftar saatinden önce hazır bulunan çok sayıda vatandaş, oruçlarını da burada açtı.

Daha sonra camide akşam namazını kılan vatandaşlar, akşam namazının ardından okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya verdiği vaazda, Kadir Gecesi’nde Allah’ın rahmet kapılarının açık olduğunu, bu gecede dua ve tövbelerin kabul edileceğini söyledi.

Program sonrasında ise Kurşunlu Camii’ndeki binlerce vatandaşa Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile birlikte vatandaşların Kadir Gecesini tebrik ederek şerbet ve kandil simidi dağıttı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı