Kadroya alınan İETT'li sayısı bin 800'ü aştı

İstanbul’da 545 İETT personelinin kadroya alınmasıyla ilgili tören düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) – Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 2018 yılında, kentteki 4 İETT garajının işletme haklarını farklı firmalara verdi. Ayazağa Garajı ile başlayan işlettirme modeline, sırasıyla Kurtköy, İkitelli ve Çobançeşme garajları dahil edildi.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni Büyükşehir yönetimi, benzer işleri yapan personel arasında maddi anlamda açık ara farklılıklar oluşturan sisteme son verdi. İlk olarak, 2 Ağustos 2022’de işlettirme ihalesi sona eren Kurtköy Garajı’nda çalışan 446 şoför personel İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alındı.

1 Ekim 2022’de ise, Ayazağa Garajı işlettirme ihalesinin sona ermesi ile yaklaşık 850 şoför İBB bünyesinde hizmet vermeye başladı. İkitelli Garajı’nın işlettirme ihaleleri de geçtiğimiz 20 Şubat ve 8 Mart tarihlerinde sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, İkitelli Garajı’nda çalışan toplam 545 personeli de bugün gerçekleştirilen törenle bünyesine kattı.

İETT İkitelli Garajı’nda düzenlenen törende, sırasıyla, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Bugüne kadar, eşit işe eşit ücret alamayan bir modelle çalışmak zorunda kalan toplam bin 841 personeli kadroya aldıkları bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, 2023 yılı içerisinde de 700 şoför istihdamına yönelik de bir planlama içinde olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yönetimi olarak adil işe, adil ücret dağıtımı konusunda özenli bir çalışmayı kademe kademe harekete geçirdiklerine vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Büyükşehir olarak, 4 yıla yaklaşan zaman dilimi içerisinde meselelere, günlük asla bakmadık. Yani ‘Bugünü çözelim, yarın bakarız’ diyerek, bugüne kadar birikmiş sorun yumaklarına bir yumak daha eklemeyi asla düşünmedik. Profesyonelce, akıllıca mekanizmaları kurarken, ‘Bir yanlış yapalım, bugünü idare edelim’ değil, 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, 15 yıl sonrasını hesaba katarak, bugünden hem var olan haksızlıkları gidermek hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde çözüme kavuşturacak stratejileri hayata geçirmeyi çok önemsedik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi, kadroya alınan personelle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak : İGFA