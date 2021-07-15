Kafa Travmaları Kalıcı Hasara Neden Olabiliyor

Baş travması, başa alınan her hangi bir darbe, kaza yahut düşme sonucunda gelişebiliyor. En yaygın sebebinin trafik kazaları olduğunu söyleyen Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, baş travmalarının neden olabileceği sorunlar üzerine değerli bilgiler verdi.

Baş travmaları, can kayıplarına yol açabileceği üzere beyin dokusunda önemli yaralanmalar sonucu kalıcı hasarlar da bırakabiliyor. Başta trafik kazaları olmak üzere, spor ve savaş yaralanmaları hatta aile içi şiddetin de baş travmalarına yol açabileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, bilhassa baş darbelerine açık olan sporlarla ilgilenen şahısların çok daha dikkatli olmaları gerektiği ihtarında bulundu.

DÖVÜŞ SPORLARI YAPARKEN KESİNLİKLE KASK KULLANILMALI

Birtakım nörolojik parametrelere nazaran baş travmalarının hafif, orta, ağır baş travmaları olarak üç kademede değerlendirildiği bilgisini veren Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, bilhassa dövüş ya da arbede sporları yapanlarda travmaya bağlı beyin kanamasının da yaygın görüldüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Keleştemur kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye bu bakımından şanslı bir ülke. Zira dövüş sporlarını yapanların kask kullanması zarurî. ABD’de ve kimi Avrupa ülkelerinde bu sporları yaparken kask kullanılmıyor. Hasebiyle travmaya bağlı hasar riski daha yüksek oluyor.”

HİPOFİZ BEZİNE DİKKAT!

Travma açısından en hassas bölgelerin hipofiz bezinin alt kısımlarında yer alan hücreler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Hipofiz bezi, beyin tabanında Sella Turcica (Türk Eğeri) ismi verilen kemik yapının içinde bulunan, bezelye büyüklüğünde bir salgı bezidir. Başta büyüme hormonu olmak üzere bedenimizdeki çeşitli hormonların salgılanmalarını düzenleyen ve hayati değere sahip bir organdır. Yaşanabilecek travmalar açısından da en hassas bölge bu hücrelerin yer aldığı alandır” diye konuştu.

ÖĞRENME BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR

Başa alınacak darbeler, başta büyüme hormonu olmak üzere, hipofiz bezinin denetim ettiği birçok hormonu etkiliyor. Hormon eksikliğinin ortaya çıkmasında ise darbenin şiddeti ve maruz kalınan mühletin de tesirli olduğunu belirten Prof. Dr. Keleştemur, “Büyüme hormonu eksikliği, erişkinlerde yağ kitlesinde artma, kas kitlesinde azalmaya yol açarak, beden kompozisyonunda değişikliğe neden olabiliyor. Çocuklarda ise büyüme hormonu eksikliğinin en kıymetli tesiri uzunluk kısalığıdır. Bunun yanı sıra öğrenme bozuklukları, muhakeme kabiliyetinde bozulmalar, fikir bozuklukları meydana gelebiliyor. Fakat bu sporları yaparken alınacak önemli tedbirlerle kalıcı hasar ve hormonal bozuklukların azaltılabileceği unutulmamalı. Kask kullanmayanlarda, kullananlara oranla yüzde 10-30 oranında hormon eksikliği daha fazla görüldüğünü biliyoruz” dedi.

HORMON EKSİKSE KESİNLİKLE TEDAVİ EDİLMELİ!

Büyüme hormonu eksikliğinin yanında tiroid homon eksikliği, böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol eksikliği de tespit edilirse baş travmasının kesinlikle araştırılması gerektiği ihtarında bulunan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Keleştemur, hormon eksikliğinin kesinlikle yerine konması gerektiğini vurgulayarak kelamlarına şöyle devam etti; “Özellikle kortizol hormonu eksikliği ise çok daha önemli sonuçlara neden olabiliyor. Kan basıncında düşme, şeker düşmesi meydana gelebiliyor. Kortizol hormonunun eksik olması halinde kesinlikle telafi edilmesi gerekiyor. Büyüme hormonu eksikliğinin de tespit edilmesi epeyce kıymetli. Zira tedavi sonrasında, kişinin hayat kalitesi gözle görülür biçimde düzeliyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı