Kağıtsporlu karateciler Golden Belt’den 4 madalya çıkarttı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan’daki Golden Belt Karate Turnuvasında fırtına gibi esti

Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen organizasyona Sıbristan Karate Federasyonu’nun davetlisi olarak katılan Karate Büyükler Milli Takım kafilesinde Premier League Karate 1 Matosinhos ve Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayan kumite kadın-erkek sporcuları ve mevcut kadın takımı yer aldı. Kağıtsporlu karateciler turnuvada 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

14 SPORCU MÜCADELE ETTİ

14 sporcu ile büyükler kategorisinde katılım gösterilen organizasyonda kafile başkanlığını görevini Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Genel Sekreteri ve Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bekir Köksal üstlendi.

Kağıtspor’un kafilede yer alan sprcuları şöyle;

-Kumite Erkek:

Ömer Faruk Bayrak, Ömer Abdurrahim Özer, Enes Bulut, Halit Muhammet Tamyüksel, Fatih Şen, Emir Buğra Gencan;

-Kumite Kadın;

Gülsen Demirtürk, Gülbahar Gözütok, Sudenur Aksoy, Rabia Şentürk, Zümra Rezzam

-Kata Kadın;

Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya.

KÜRSÜDE YER ALDILAR

Uluslararası Golden Belt Karate Şampiyonasına milli takım adına katılan mavi beyazlı 5 sporcu yine büýük başarılara imza atarak 4 final yaptı. Toplamda 8 madalya kazanan milli takımımızın 1’i altın ve 3’ü gümüş olmak üzere toplam 4 madalyası Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu karatecilerden geldi.

Madalya Kazanan Sporcularımız;

Enes Bulut 75kg Altın

Ömer Özer 67kg Gümüş

Rabia Şentürk +68kg Gümüş

Gülsen Demirtürk 55kg Gümüş