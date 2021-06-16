Kahoot! artık Türkçe

Küresel öğrenme platformu Kahoot!, bugünden itibaren Türkçe lisan dayanağı sunmaya başladı. Bu sayede Kahoot!, küresel kullanıcı topluluğu için daha da erişilebilir hale geldi. Kahoot! CEO’su Eilert Hanoa, geçen yıl Türkiye’deki eğitimcilerin, öğrencilerin, şirketlerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında önemli bir artış gözlemlediklerine dikkat çekti. Bugüne kadar 200’den fazla ülkede kullanılan ve oyuncu sayısını süratle artırarak 5 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Kahoot!, sınıfta, işte yahut konutta dünya çapında tüm kullanıcılar için tesirli öğrenme tecrübeleri oluşturmayı amaçlıyor.

Türkçe’nin Kahoot!’ta en çok kullanılan 10 lisan ortasında yerini almasıyla Kahoot!, Türkiye piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Geçen yıl Türkiye’den 22 milyonun üzerinde iştirakçi, Kahoot! oyunları oynadı. Bu sayı bir evvelki yıla nazaran yüzde 105’ten fazla artış manasına geliyor ayrıyeten, kullanıcılar ortasında 140 binden fazla öğretmen ve 2 milyondan fazla öğrenci vardı. Türkiye’de 340 binden fazla profesyonel iştirakçi ister yerinde ister uzaktan Kahoot! uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarıyla öğreniyor, etkileşim kuruyor ve işbirliği yapıyor.

Kahoot! olarak misyonlarının öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek olduğunu vurgulayan Kahoot! CEO’su Eilert Hanoa, “Kaç yaşında oldukları ve hangi lisanı konuştukları fark etmeksizin tüm dünyadaki kullanıcıları potansiyellerinin en üst düzeyine ulaşmaları konusunda desteklemeye kararlıyız. Geçen yıl Türkiye’deki eğitimcilerin, öğrencilerin, kurumsal takımların ve ailelerin Kahoot! kullanımında hayli büyük bir artış gözlemledik. Türkçe konuşan kullanıcılarımız için ana lisanlarında daha erişilebilir ve daha sezgisel bir tahsil tecrübesi sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dijital araçlar değer kazanıyor

OECD raporuna göre, öğretmenler eğitimde dijital araçlardan faydalanabileceklerine inanıyor. Türkiye’deki öğretmenlerin yüzde 76’sı, öğrencilerin dijital teknoloji yoluyla tahsilini kuvvetli bir formda destekleyebileceğini düşünüyor. Ulusal Eğitim Bakanlığı da Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile çevrimiçi ve sınıf tabanlı tecrübeleri harmanlayarak sanal öğrenme ve hibrit öğrenme kapasitesini daha da genişletme gayesini ortaya koyuyor.

Kahoot!, eğitimcilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda diledikleri derse, teste yahut ödeve ilgi alımlı ve eğlenceli ögeler eklemesini kolaylaştırıyor. Her yaştan öğrenci ve iştirakçi, Kahoot! yarışları ile kendi suratında oyunlar oynayabilir, arkadaşlarıyla katıldığı çalışma kümelerinde motivasyonunu canlı tutabilir ve bilgi kartları ile çalışma modlarından faydalanarak konutta öğrenme randımanını artırabilir. Arkadaşlar ve aileler, rastgele bir bahse ve yaşa yönelik Kahoot! oyunları keşfederek, oluşturarak ve oynayarak her yerde bağlantıda kalabilir. Şirketler ise Kahoot!’u kullanarak çalışanlarını öğrenmeye, interaktif sunumlar oluşturmaya, beyin fırtınası özelliğiyle kıymetli iş birlikleri yapmaya ve daha fazlasına teşvik edebilir.

Canlı müsabakalarla hem eğlen hem öğren

2013 yılında kullanıma sunulduğundan bu yana Kahoot! sınıf içindeki bir quiz aracından dünya çapında kullanılan, her yaştan ve her yerden iştirakçiyi bir ortada tutan ve destekleyen bir öğrenme platformuna dönüştü. Artık, kullanıcılar Türkçe dahil 10 lisanda Kahoot! uygulamasında geziniyor, kendi suratlarında yarışıyor, Kahoot! öğrenme içeriklerini paylaşıp oynayabiliyor ve internet üzerinden canlı Kahoot! oyunları sunup oynayabiliyor.

Ankara Atatürk Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Selçuk Yusuf Arslan, tahsili desteklemek için Kahoot! uygulamasından yararlanma konusunda şunları söyledi: “Kahoot! öğrencilere ilerlemeleri hakkında geri bildirim verebileceğiniz kusursuz bir araç. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak, bunu yaparken de öğrencilerle birlikte eğlenmek ve onların heyecanına ortak olmak hakikaten kıymet biçilemez. Haydi Türkçe Kahoot’layalım!”

Hibya Haber Ajansı