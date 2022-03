Kahramanmaraş’ta 13. Geleneksel Tirşik Şöleni festival havasında gerçekleşti

Kültür Turizm Bakanlığı ve Kahramanmaraş Andrınlılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Tirşik Şöleni’nin 13.sü festival havasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Park çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Andırınlılar Derneği organizasyonuyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Andırın Belediyesi, Final Eğitim Kurumları, Necip Fazıl Koleji, İş İnsanı Adem Mağralı, Sıradışı Yapı ve Isımar’ın iş birliğiyle gerçekleştirilen Tirşik Şöleni’ne binlerce kişi akın etti.

Tirşik ve tereyağlı bulgur pilavının ikram edildiği Tirşik Şöleni’ne AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Onkişiubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, KSÜ Rektör Yardımcısı Kadir Saltalı, İl Müdürleri ve çok sayıda STK Başkanları ve dernek üyeleri katılım gösterdi.

Mustafa Saltalı: “Bir araya gelmemizin en güzel bahanesi Tirşik olmuştur”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Andırınlılar Derneği Başkanı Mustafa Saltalı yaptı.

Saltalı açılış konuşmasında Andırın’ın güzelliklerinden bahsederek, “Anıdırın tarihinin her evresinde çevresindeki il ve ilçelere göç vermiş ve göç vermeye devam etmektedir. Gittikleri her yerde öncelik olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmuşlardır, sivil toplum kuruluşları kurarak birlik ve beraberliklerini devam ettirmişlerdir. Bizlerin buralarda bir araya gelmemizin en güzel bahanesi Tirşik olmuştur. Bu şenlikler, Osmaniye’de, Adana’da, İstanbul’da… Andırınlıların olduğu her yerde yapılmaktadır. Saymakla bitmez köylerimiz çoktur, hastane gerek yoktur, tirşiğin doktordur. Tirşik bizim toprağın kültür birikimi ve mayası olmuş daha da ötesi Andırın’ın imajı, markası olmuştur. Bu güzel birikimleri canlı tutmak için Tirşik şölenleri düzenlemekteyiz.” diye konuştu.

Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu ile Kahramanmaraş Andırınlılar Derneği Onursal Başkanı Ahmet Kolutek yaptığı konuşma da bugüne kadar Tirşik Şöleninin bir ağası olmadığını belirterek ilk defa Tirşik Şöleni için dernek yönetimiyle yapılan çalışma sonrası Tirşik Şölenin ağasının belirlediklerini söylediler.

İlk Tirşik Ağası Dr. Abdulkadir Kahveci Oldu

Andırın’da üniversite oranının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu söyleyen Başkan Kolutek, Tirşik Ağası içinde akademik yeterlilik ilkesinin göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Doktor Abdulkadir Kahveci kardeşimizi, bu yıl Tirşik Ağası olarak ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Tirşik Ağası Kahveci: “Manzarasıyla Karadeniz, iklimi itibarıyla Akdeniz”

Tirşik Ağası seçilen Abdulkadir Kahveci, kendisine tevdi edilen Tirşik Ağası unvanın büyük önem taşıdığını belirterek, “ Başkanı çok güzel bir AGA tarif etti başkanım. Bu tarife uymak için elimizden geleni yapacağız. İltifatları için özellikle kendisine teşekkür ediyorum. İbn-i Haldun diyor ki, ‘Coğrafya kaderdir.’ Andırın için bunu şöyle yorumlamak lazım. İktisatçılar özellikle bu ‘Coğrafya kaderdir sözünü bazı krizleri coğrafyaya fatura etmek için ya da olumsuzlukları ifade etmek için genelde kullanıyorlar ve söylüyorlar. Bazen olur ki coğrafya kader olur ama ikram-ı ilahi, bir lütuf olur. Andırın coğrafyası bizim için bir kaderdir ama aynı zamanda bir ikram-ı ilahidir. Bu tirşikte bu coğrafyanın bir ikram-ı ilahisidir. Hayat şartlarının ağır olduğu dönemlerde, memleketin imkânlarının bu kadar iyi olmadığı zaman dilimlerinde herkes kendi çözümlerini kendi imkânlarıyla oluşturmaya çalışmış. Manzarasıyla Karadeniz, iklimi itibarıyla Akdeniz; el değmemiş suları, ağaçları, yaylaları, bitkileri ve her şeyiyle farklı bir coğrafya. Onca endemik bitki türü içerisinde Tirşik, Anıdırın Doktoru denilmesinin sebeplerinden bir tanesi de yokluk. Cenab-ı Hak bir ikram-ı ilahi lütuf olarak bu endemik bitki türleri içerisine birde Tirşik saklamış. Tirşik, tansiyon ilacı olmuş, şeker ilacı olmuş, grip ilacı olmuş, mide ilacı olmuş, yemeğine aşına katık azık olmuş. Bu söylediklerimiz tıbben de doğru. Tirşiğin etrafında oluşan dostluk için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kadir Saltalı, Anıdırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşma sonrası, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Sabahın ilk saatleriyle kurulan Tirşik kazanında hazırlanan Anıdırın Doktoru ve tereyağlı pilav ikramı protokol tarafından geçekleştirildi.

Salı sözlü Andırın ağıtları ve türküleri program son buldu. Etkinlik Andırınlıları sosyal medyada buluşturan Andırın ve Köylerimiz sayfasından canlı olarak gösterildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı