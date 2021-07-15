Kahve Dünyası Şimdi de Bodrum Anthaven’da!

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, Bodrum’daki yeni mağazasını Anthaven’da açtı. Konuklarını Bodrum’un en hoş koylarından biri olan Aspat’ta bulunan Anthaven’da da ağırlamaya başlayan Kahve Dünyası; bol köpüklü Türk Kahvesinden yöresel filtre kahvelere, enfes dondurmalarından Fit Lezzetlerine, birbirinden özel alternatifler sunuyor.

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, Bodrumlular ve tatilcilerle Bodrum’un yeni cazibe merkezi Anthaven’da buluşuyor. Kahve Dünyası Anthaven’da denize nazır bol köpüklü Türk kahvesi keyfi yapabilir, spor sonrası meyveli Granola ile fit ve lezzetli bir mola verebilir, sevdiklerinizle birlikte açık havada kendinizi Kahve Dünyası’nın el üretimi enfes dondurmalarıyla ödüllendirebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde kahveye alternatif bir içecek arıyorsanız günün tadını frozen, milkshake yahut smoothie ile çıkarabilirsiniz.

Kahve Dünyası 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü araştırmasının sonuçlarına nazaran, ülkemizde Türk kahvesini en çok tüketenler Egeliler… Kahve Dünyası konukları Türk kahvelerini, klâsik ikramlar eşliğinde ister Kahve Dünyası Anthaven’da içebilir isterlerse de taze çekilmiş, paketli olarak satın alarak Kahve Dünyası Türk kahvesi keyfini konutlarında de çıkarmaya devam edebilir.

Türk Kahvesinden vazgeçemeyen lakin soğuk bir içecekle ferahlamak isteyenler ise Türk kahvesinin, süt, çikolata ve buzla buluştuğu enfes Soğuk Türk Kahvesini tercih ediyor.

“Bu sıcak günlerde bir dondurma çok yeterli gider” diyenler, Kahve Dünyası’nın el üretimi üslubunda üretilen enfes dondurmalarıyla serinliyor. Kahve Dünyası, faal bir hayat süren ve yediklerine dikkat eden konukları için Fit Lezzetler segmenti altında yer alan meyveli Granola, Müsli ve Poriç çeşitlerini öneriyor.

Kahve Dünyası Anthaven’da sıcacık kruvasanlar, mis üzere poğaçalar, sipariş edildiğinde taze olarak hazırlanan o enfes sandviçlerin ekmeklerinin keyfini konutunda, istediği anda tıpkı Kahve Dünyası’ndaki üzere taptaze bir halde çıkarmak isteyenler için bu eserler dondurulmuş olarak da satışa sunuluyor.

Kahve Dünyası Hakkında

Yarım asırdır kahve – kakao ticareti yapan ve 30 yıla yaklaşan çikolata tecrübesi bulunan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, birinci mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açtı. Misafirperverliği ve ikram kültürüyle kısa müddette bölümün öncü markalarından biri haline gelen Kahve Dünyası günümüz prestijiyle Türkiye’nin coğrafik penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciridir. Yurt içinde 200’ü aşkın mağaza olmak üzere 1000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 15 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın konuğuna hizmet vermektedir. Tüm mağazalarının işletmesini üstlenerek kalitesini garanti altına alan Kahve Dünyası birebir vakitte, kahve, çikolata, dondurma, unlu mamul ve fit lezzetlerden oluşan bini aşkın lezzetinde, kendi üretimi olmayan hiçbir eseri konuklarına sunmayarak Türkiye’de bir gibisi olmayan kahve mağazacılığı anlayışı sergilemektedir. “Hepimizin Ortak Noktası” telaffuzuyla faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın kurumsal toplumsal sorumluluk projelerini bir ortaya getirdiği budunyahepimizin.org isminde bir platformu bulunmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı