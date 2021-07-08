Kalamış sahili bizimle güzel

Kalamış Yat Limanı’nın akabinde Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alınması üzerine Kadıköy Belediyesi “Çünkü Kalamış’ın Geleceği Bizimle Güzel” sloganlıyla kampanya başlattı.

Fenerbahçe Adası’nda bulunan Fenerbahçe Yat Limanı için 10 yıl evvel başlatılan özelleştirme süreci devam ederken, 12 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de birebir yere ait bir özelleştirme kararı daha yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tekrar Fenerbahçe Adası’nda bulunan 3 dönümlük Kalamış Yelken Kulübü’nün yerinin 31 Mayıs 2025 tarihine kadar özelleştirileceği duyuruldu. Alınan özelleştirme kararına sert reaksiyon gösteren Kadıköy Belediye Lideri Şerdil Dara Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak kaidesiyle biz talibiz.” açıklamasında bulunarak sürecin takipçisi olacağını duyurmuştu. Odabaşı’na siyasetçiler, belediye liderleri, gazeteciler, sanatkarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da hem alanlarda hem de toplumsal medya hesaplarından yapılan paylaşım zinciriyle takviyede bulunmuştu. 7 Haziran tarihli Kadıköy Belediye Meclis toplantısında da, ihale teknik şartnamesini almak, bunun için teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için Lider Odabaşı’na oy birliğiyle yetki verilmiş ve mevzuya ait süreç başlatılmıştı.

BURASI BİSİM YUVAMIZ, BURASI BİZİM KIYIMIZ

Kadıköy Belediye Lideri Şerdil Dara Odabaşı, toplumsal medya hesaplarından yaptığı görüntü paylaşımıyla “Kalamış Kıyısı Bizimle Güzel” diyerek, bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya çerçevesinde, açık hava mecralarında “Kalamış’ı Betona Teslim Etmiyoruz; Zira Kalamış’ın Geleceği Bizimle Güzel” sloganıyla sergilenen görsellerle farkındalık oluşturulacak ve kamuoyunun hafızası canlı tutulacak. Lider Odabaşı kampanya için Kalamış Parkı’nda yaptığı açıklamasında, Kadıköylüleri yuvalarına sahip çıkmaya davet ederek “Burası bizim yuvamız, burası bizim kıyımız.” dedi.

TÜM KADIKÖYLÜLERİ YUVALARINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM

Odabaşı kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Kalamış kıyısı, çok uzun yıllardır Kadıköy’e ilişkin, Kadıköylüler’e ilişkin. Artık bu kıyısı kendi halkına kapatmak, özelleştirmek istiyorlar. Her bir metrekaresini bir diğerine pazarlamak istiyorlar. Halkın kaybetmesini umursamıyorlar. Burası Kalamış. Hepimizin özgürce nefes aldığı, tazelendiği, denizin yeşille bir ortaya geldiği bizim Kalamış kıyımız. Ve biz bugün diyoruz ki, Kalamış kıyısı mavidir, yeşildir; gri ve beton değil. Kalamış kıyısı halkındır, diğerinin değil. Talancının, rantçının hiç değil. Biz Kalamış kıyısının sahibi olan halkız. Bize ilişkin olan bu hoş alanı kaybetmeye karşı çıkıyoruz. Denizimiz ölüyor, kıyılarımız betonlaşıyor. Gözü dönmüş, delirmiş halde kapıldıkları para hırsı, ömrümüzü elimizden alıyor. Fakat bilimkurgu-korku sinemalarında olur dediğimiz olaylar artık gündelik hayatımızın içinde yaşanıyor. Bu insanlara, bu hırsa, bu deliliğe müsaade vermiyoruz. Burası bizim yuvamız, burası bizim kıyımız. Tüm Kadıköylüleri yuvalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Betona hayır. Kalamış Kıyısı Bizimle Güzel!”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı