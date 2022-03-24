Kalben D&R mağazalarında imza günü maratonuna başlıyor

Kalben, kendine ait bir albümü olan ilk romanı “Eski Dünyanın Yangını”yla okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. “Eski Dünyanın Yangını” adlı ilk romanı ve aynı adlı albümü ile tüm listelerin zirvesine yerleşen sanatçı,
8 ayrı şehirde D&R mağazalarında gerçekleşecek etkinliklerde kitabını sevenleri için imzalayacak.
Kalben’i okurlarıyla buluşturacak imza günü etkinliklerine; Çanakkale, İzmir, Bodrum, Antalya, Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve Ankara’daki D&R mağazaları ev sahipliği yapacak.
Listelerde zirveye oturan başarılı sanatçının “Eski Dünyanın Yangını” adlı ilk romanının tanıtım turnesi, 25 Mart Cuma günü D&R İstinyePark İzmir’de başlayacak. Kalben’i 8 farklı şehirde sevenleriyle bir araya getirecek etkinlikler, 3 Nisan Pazar günü D&R Çanakkale 17 Burda’da sona erecek.
Program
25 Mart, Cuma
17.00 D&R İstinyePark İzmir
26 Mart, Cumartesi
14.00 D&R Bodrum Midtown
27 Mart, Pazar
14.00 D&R Antalya Terracity
30 Mart, Çarşamba
17.00 D&R Kocaeli 41 Burda
31 Mart, Perşembe
17.00 D&R Bursa Korupark
1 Nisan, Cuma
17.00 D&R Eskişehir Espark
2 Nisan, Cumartesi
14.00 D&R Ankara Cepa
3 Nisan, Pazar
14.00 D&R Çanakkale 17 Burda
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı