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Ana Sayfa Kültür & Sanat 24 Mart 2022 25 Görüntüleme

Kalben D&R mağazalarında imza günü maratonuna başlıyor

Kalben D&R mağazalarında imza günü maratonuna başlıyor

Kalben, kendine ait bir albümü olan ilk romanı “Eski Dünyanın Yangını”yla okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. “Eski Dünyanın Yangını” adlı ilk romanı ve aynı adlı albümü ile tüm listelerin zirvesine yerleşen sanatçı,

8 ayrı şehirde D&R mağazalarında gerçekleşecek etkinliklerde kitabını sevenleri için imzalayacak.

Kalben’i okurlarıyla buluşturacak imza günü etkinliklerine; Çanakkale, İzmir, Bodrum, Antalya, Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve Ankara’daki D&R mağazaları ev sahipliği yapacak.

Listelerde zirveye oturan başarılı sanatçının “Eski Dünyanın Yangını” adlı ilk romanının tanıtım turnesi, 25 Mart Cuma günü D&R İstinyePark İzmir’de başlayacak. Kalben’i 8 farklı şehirde sevenleriyle bir araya getirecek etkinlikler, 3 Nisan Pazar günü D&R Çanakkale 17 Burda’da sona erecek.

Program

25 Mart, Cuma

17.00 D&R İstinyePark İzmir

26 Mart, Cumartesi

14.00 D&R Bodrum Midtown

27 Mart, Pazar

14.00 D&R Antalya Terracity

30 Mart, Çarşamba

17.00 D&R Kocaeli 41 Burda

31 Mart, Perşembe

17.00 D&R Bursa Korupark

1 Nisan, Cuma

17.00 D&R Eskişehir Espark

2 Nisan, Cumartesi

14.00 D&R Ankara Cepa

3 Nisan, Pazar

14.00 D&R Çanakkale 17 Burda

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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