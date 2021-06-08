Kalbi Besleyen Damarlardan Gelen 8 İşarete Dikkat!

Kalbe kan taşıyarak besleyen koroner atar damarlarının daralması yahut tıkanması şahısta hayati riske yol açabilen kalp krizine neden olabiliyor. Erkeklerde birebir yaş aralığındaki menopoz öncesi devirde olan bayanlara nazaran dört kat daha sık görülen koroner arter hastalığı; göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı üzere belirtilerle kendisini muhakkak ediyor. Koroner damar darlıkları, günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde cerrahi süreç yapılmadan el bileğinden perkütan teşebbüs stent uygulaması ile başarılı bir biçimde tedavi edilebiliyor. El bileği radial atardamarından girilerek takılan stent, hastanın damarsal komplikasyon yaşama oranını en aza düşürürken konforlu bir tedavi imkanı sunuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji ve Girişimsel Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Uğur Coşkun, koroner arter hastalığı ve çağdaş tedavi metotları hakkında bilgi verdi.

Erkekler bayanlardan 4 kat daha fazla risk altında

Tüm bedendeki kan akımının yüzde 3 – 5’i koroner damarlardan geçmektedir. Koroner arterler, kalpten aort kapaklar sonrasında çıkan ana atardamarımız olan aort damarının birinci ayrılan kollarıdır. Sağ ve sol olarak ayrılan bu iki koroner damar sistemi hiç durmadan bedene gereksinimi olan kanı pompalayarak çalışan kalp adalesine kendi beslenmesi için gereksinimi olan sirkülasyonu daima sağlamaktadır. Koroner arter hastalığı ise bu damarların lümenini döşeyen ince endotel zarı katmanı altına kolesterol parçacıklarının taşınmasıyla meydana gelen tıkanıklıklarla ortaya çıkmaktadır. Koroner arter hastalığı çoklukla 40 yaş sonrasında görülmektedir. 40’lı yaşlarda erkeklerde bayanlara nazaran dört kat daha sık görülen koroner arter hastalığı, menopoz devri sonrasında bu fark kapatmakta hatta 60’lı yaşlarda risk bayanlarda daha çok artmaktadır. Aile öyküsünde yaygın koroner arter hastalığı olan, ailesel hiperkolestrolemisi bulunan yahut başka damar sertliği risk faktörlerini taşıyan bireylerde çok daha erken yaşlarda da bu hastalık görülebilmektedir.

Hareketsiz hayat koroner arter tıkanmasına neden olabilir

Koroner arter hastalığı risk faktörleri düzeltilebilir ve düzeltilemez biçiminde iki kümeye ayrılmaktadır. Hipertansiyon, yüksek kolesterol, hareketsiz bir hayat, gerilim ve sigara ile alkol kullanımı düzeltilebilir risk faktörleridir. Genetik faktörler, ileri yaş ve erkek cinsiyeti ise düzeltilemez risk faktörleridir. Koroner arter hastalığı riskini en aza indirmek için tertipli idman, olağan kilonun korunması, gerilimsiz ömür, tertipli beslenmek, hipertansiyonun ülkü denetimi ve yüksek kolesterol içeren besinlerden uzak durmak gerekmektedir.

Mide bulantısı ve bu bölgede gerginlik koroner arter hastalığı belirtisi olabilir

Koroner arter hastalığının en değerli belirtisi göğüs ağrısıdır. Göğüsteki rahatsızlık; yük, gerginlik, basınç, ağrı, yanma, uyuşma, dolgunluk yahut sıkışma olarak da tanımlanabilir. Koroner arter hastalığının başka belirtileri de şunlardır:

1. Nefes darlığı

2. Kalp çarpıntısı

3. Her iki kolda yahut sol kolda daha sık olmak üzere tek kolda ağrı ve kesiklik hissi

4. Mide bölgesinde gerginlik, ağrı ve yanma hissi

5. Mide bulantısı

6. Çok güçsüzlük ve bitkinlik hissi

7. Soğuk soğuk terleme

El bileğinden radial arterden anjiyografi kanama riskini en aza indiriyor

Koroner arter tıkanıklıkları “EKG”, “Tread Mill Egzersiz”, “Ekokardiyografi”, “Farmakolojik Gerilim Ekokardiyografi”, “Stres Nükleer Miyokard Sintigrafisi”, “Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografik” incelemelerle ile teşhis edilmektedir. Teşhiste altın stand arka tetkik ise klasik koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi en sıklıkla kasıktaki femoral arter atardamarından yahut el bileğindeki radial arter atardamarından yapılmaktadır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile hasta konforu ve kanama komplikasyonları riskini en aza indiren el bileğindeki radial arterden koroner arter görüntülemesi en ön plana çıkmaktadır. Bu formül ile tespit edilen koroner arter tıkanıklıkları tıpkı seansta balon ve koroner stent ile tedavi edilebilmektedir.

El bileğinde radial arterden anjiyografinin avantajları

El bileğinden radial arter, kanama riskini en aza indirerek hasta konforunu artırmaktadır. Tecrübeli bir grup tarafından tanısal ve girişimsel koroner damar süreçlerinde kullanılan el bileği radial aterinden girilerek yapılan anjiyografinin avantajları şunlardır:

• Radial arter el bileğinde çabucak Radius kemiği üzerinde olduğu için giriş yerindeki kanama denetimi kolay bir parmak basısı ile bile sağlanabilir.

• Arter ile ilgili komplikasyonlar daha azdır.

• Kum torbası yahut kasık damarını kapatmak için kullanılan öteki malzemelere muhtaçlık duyulmaz.

• Anjiyo sonrası hastalar yürüyebilir, idrarını yapmaya gidebilir.

• Hasta süreçten 3-4 saat sonra taburcu olabilir.

• Bacak damarlarında ileri kıvrım ve tıkanma olan hastalarda tercih edilir.

• Obezite hastalarında kasık teşebbüsleri daha riskli olduğundan bilekten anjiyo bu riskleri çok düşürür.

• Radial arterden stent de takılabilir. Münasebetiyle kasıktan stent takılan hastalara nazaran kanama üzere komplikasyon oranları çok daha düşüktür.

Radial anjiyo konusunda dikkat edilmesi gerekenler

• Kol damarı kasık damarına nazaran ince bir damar olduğu için bilhassa kısa uzunluklu, ince bilekli ve diyabetik bayanlarda kateterlerin geçişine mani olan ağrılı spazmlara neden olabilmekte sürece kasıktan devam etme mecburiliği yaklaşık 5 olayda olabilmektedir.

• Anjiyo mühleti kasıktan yapılana nazaran ortalama 5-10 dakika daha uzundur. (Çünkü ön hazırlık gerektirir, daha fazla dikkat ve tecrübeye bağımlıdır, aortta koroner damara yerleşmek için daha çok manipülasyona muhtaçlık gösterebilir )

• Anjiyoda alınan radyasyon müddeti ve dozu buna bağlı olarak daha yüksek olabilir.

• Bypass’lı hastalarda bypass damarlarına ulaşmak ve kateteri oturtmak biraz daha güç olabilir ve tecrübe gerektirir.

• Bu süreç bu mevzuda deneyimli uzmanlarca tam donanımlı merkezlerde yapılmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı