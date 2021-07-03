Kalbiniz sıcak havaları sizin kadar sevmiyor olabilir

Yaz ayları ile birlikte hava sıcaklıkları güzelce artış gösterdi. Ne yazık ki bu durum birçok sıhhat sorununu de beraberinde getiriyor. Birden fazla kişi, sıcak ve bunaltıcı havalarda göğüs kafesinin sıkıştığından şikayet eder. Bunaltıcı havaların kalbe karşı olan bu olumsuz sonuçlarına karşı tedbir alınmazsa sonuçların kalp krizine kadar gidebileceğini söyleyen Avrasya Hastanesi Prof. Dr. Mehmet Meriç bahis ile alakalı kıymetli açıklamalarda bulundu.

50 yaş üzeri risk kümesi içerisinde yer alıyor

Yaz sıcakları her kişi için sıhhat sorunu yaratabilir. Tekrar de en çok etkilenenler ortasında 50 yaş üzeri, çok kilolu ve kalp hastalığı bulunan şahıslar yer alıyor.

Çok ısınan havalara karşı beden olağan sıcaklığını istikrarda tutmaya çalışır. Terlemek vücudun bu dengeyi sağlamaya çalışırken ortaya çıkardığı bir durumdur. Bu durum, kalp suratını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan bireylerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir.

Su kaybını hafife almayın

Yaz aylarında bedenimiz daha çok su kaybeder. Zira sıcak havaların yol açtığı terleme kalp atım suratı artar ve kan basıncı düşer. Kalp hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat edilerek uygun tedbirler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan şahıslar yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir.

Yaz aylarında kalp sıhhati için nasıl tedbir alınmalı?

Yağlı ve kızartma yiyeceklerden kaçınılmalı, taze zerzevat ve meyve tüketilmeli,

Açık renkli, hafif, pamuklu, rahat ve bol, giysiler ile beden sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olunmalıdır,

Güneşin dorukta olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı,

Gazlı içeceklerin çok tüketimine dikkat edilmeli. Bu içeceklerin kan basıncını arttırabileceği unutulmamalı,

Yorucu fiziki aktivitelerden kaçının,

Bol su için, alkol, kafein üzere içeceklerden olabildiğince uzak durun,

Hipertansiyon ilaçlarınızın yaza nazaran düzenlenmesini sağlayın,

Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık hissi üzere şikayetler olduğunda en yakın sıhhat kurumuna başvurun.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı