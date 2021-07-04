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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 4 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Kale, müşteri deneyimini en iyi yaşatan marka ödülünün sahibi oldu

Kale, müşteri deneyimini en iyi yaşatan marka ödülünün sahibi oldu

Türkiye’nin birinci ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu sikayetvar.com’un düzenlediği 6’ıncı A.C.E. Awards’ta, Kale Müşteri Hizmetleri ‘Seramik-Vitrifiye’ kategorisinde 1’inciliği alarak, ‘Diamond Ödülü’nün sahibi oldu.

Firmaların şikayet bilgileri, pazar hisseleri ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Tecrübe Endeksi sonuçlarına nazaran, Seramik-Vitrifiye kategorisinde tüketicisine kusursuz müşteri tecrübesini en güzel yaşatan Kale Müşteri Hizmetleri oldu.

140 bin markanın, 7 milyon ferdi üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, eksiksiz müşteri tecrübesini yaşatan markaları belirledi. Markaların uçtan uca şikayet idare maharetinin ödüllendiği A.C.E Awards’ta, 48 bölümde müşteri tecrübesini en âlâ yöneten 91 marka mükafatlarına kavuştu. Hassas ve titiz çalışmaları ile satış sonrası hizmetlerde de tüketici beklentilerine efektif tahliller üreten Kale Müşteri Hizmetleri; Seramik-Vitrifiye kategorisinde 1’inciliği alarak, en üst seviyede ödül olan Diamond Ödülü’nün sahibi oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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