Kalekim’in fiyat istikrarı süreci tamamlandı

Kalekim’in fiyat istikrarı süreci tamamlandı

 Kalekim Kimyevi Hususlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fiyat istikrarı süreci sona erdi. Ak Yatırım Menkul P
Ana Sayfa Ekonomi 20 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Kalekim’in fiyat istikrarı süreci tamamlandı

Kalekim’in fiyat istikrarı süreci tamamlandı

Kalekim Kimyevi Hususlar Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat istikrarı süreci sona erdi.

Ak Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Kalekim Kimyevi Hususlar Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arz edilen hisseleri 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlamıştır. İzahnamede kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı süreçler için ilan edilen 30 günlük mühlet 16 Haziran 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket hisselerinin BİST’te süreç görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük mühlet içerisinde Şirket hisseleri üzerinde fiyat istikrarı süreçleri gerçekleştirilmiştir.” sözüne yer verildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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